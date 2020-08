Ys IX Monstrum Nox annonce sa date de sortie occidentale en ordre dispersée

Alors que le neuvième épisode de la saga Ys s'apprête à fêter d'ici quelques jours le deuxième anniversaire de sa sortie sur son natal archipel, les rôlistes occidentaux peuvent enfin commencer à compter les jours qui les séparent des prochaines retrouvailles avec le père Christin. Enfin, tout dépend de votre support de prédilection.

C'est que les esprits avaient été on ne peut plus préparés par Nihon Falcom : d'abord évoquée à demi-mot, promise et enfin dégrossie, la date de sortie d'Ys IX : Monstrum Nox est enfin gravée dans le marbre.

Les possesseurs de PlayStation 4 pourront donc parcourir les allées de l'impériale ville de Baldug dès le 5 février prochain. Ceux qui préféreront attendre les versions PC et Switch devront encore nager en eaux troubles, puisque l'éditeur NIS America prévoit leur arrivée à "l'été 2021". Pour ceux-là, il faudra donc revenir.

Pour l'occasion, Ys IX : Monstrum Nox s'offre une nouvelle bande-annonce, centrée sur les spécificités du système de combat de ce nouvel épisode, entre contre bien sentis, attaques spéciales et autres changements de partenaires à la volée (en tout bien tout honneur, rassurez-vous)

NIS America ne manque évidemment d'en (re)placer une pour l'édition Pact évidemment collector (et disponible dans notre galerie d'images) qui proposera pour rappel :

Le jeu YS IX: Monstrum Nox sur PS4 ou Nintendo Switch

Le mini artbook "Monstrum Memoirs"

La bande-son "Melodies of the Macabre" sur CD, et en téléchargement pour la version Nintendo Switch

Une jaquette réversible

Vous l'aurez compris : Ys IX : Monstrum Nox sortira le 5 février 2021 sur PS4, et à l'été prochain sur PC et Switch.