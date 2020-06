Ys IX Monstrum Nox s'annonce en Occident pour 2021, aussi sur Switch et PC !

Les fans des aventures d'Adol Christin ne le savent que trop bien : avec la série Ys, il faut savoir prendre son mal en patience. Heureusement, suite au succès critique et commercial d'Ys VIII, Nihon Falcom avait il y a peu promis une localisation occidentale par l'intermédiaire de son PDG Toshihiro Kondo.

Soyez rassurés : Ys IX Monstrum Nox débarquera bel et bien chez nous en 2021, d'abord sur PlayStation 4, et sous-titré en français, oui m'sieur dames. Les rôlistes qui suivaient l'événement en ligne New Game + Expo ont ainsi pu découvrir la première bande-annonce localisée de ce neuvième épisode, qui prendra pour rappel place dans la ville-prison de Balduk.

Cerise sur le gâteau, Ys IX est également annoncé sur PC et sur Switch, toujours en 2021. Comme ça, tout le monde st content, non ? Et pour couronner le tout, une Pact Edition évidemment collector (et disponible dans notre galerie d'images) proposera :