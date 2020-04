Ys IX Monstrum Nox : Le PDG de Nihon Falcom promet une localisation occidentale

Si bon nombre d'éditeurs s'arrangent désormais pour coordonner au maximum la sortie de leurs jeux partout sur notre petite et fragile planète, le genre du J-RPG fait encore (trop) souvent office d'irréductibles village gaulois, et les rôlistes restent bien souvent obligés de prendre leur mal en patience, comme nous l'a récemment rappelé l'annonce d'un certain Trails of Cold Steel IV prévu entre 2020 et 2021 selon les versions.

Disponible depuis le mois de septembre dernier, le neuvième épisode de la saga Ys continue de nous faire poliment poireauter, quand bien même un récent rapport financier de l'éditeur Nihon Falcom nous permettait d'espérer assez raisonnablement une sortie occidentale.

Heureusement, le visage qui s'adresse aujourd'hui à nous s'avère bien plus sympathique que celui des maîtres de la bourse, puisque le PDG du studio Toshihiro Kondo s'est récemment prêté au jeu de l'interview auprès du site Gematsu.

Après lui avoir rappelé que certaines de leurs productions n'ont finalement jamais quitté leur archipel natal (Zero no Kiseki et Ao no Kiseki en tête), la journaliste Kirsten Miller a tenu a en savoir plus sur le sort qui attend Ys IX : Monstrum Nox :

Je regrette sincèrement que nous n'ayons pas pu sortir Zero et Ao en occident. Leur réédition sur PlayStation 4 pourrait être une opportunité de les proposer aux États-Unis et en Europe. En ce qui concerne Ys IX, des préparatifs sont en cours pour qu'il sorte en occident.

Voilà qui est dit : si aucune date n'est évidemment avancée par Kondo, les nombreux fans d'Adol Christin pourront donc à nouveau retrouver leur héros à la chevelure rougeoyante.

Seule ombre potentielle au tableau : l'histoire récente a plus d'une fois montré qu'il fallait compter deux bonnes années avant de voir les productions de Nihon Falcom faire l'objet d'une localisation. Si vous n'êtes pas trop fâchés avec les mathématiques et ce fichu calendrier grégorien, voilà qui pourrait donc nous conduire à... l'automne 2021. Quand même.

Pour ceux qui ne sont pas fâchés avec le JLPT, Ys IX : Monstrum Nox est disponible sur PlayStation 4.