Phil Spencer s'exprime sur le retard de Halo Infinite et révèle avoir envisagé de scinder le jeu

Comme nous vous l'indiquions en début de semaine, Phil Spencer a participé à l'émission Animal Talking filmée dans Animal Crossing : New Horizons. Et comme il était possible de le prévoir, il s'est exprimé au sujet de l'actualité de Xbox.

Phil Spencer figurait donc parmi les invités du dernier numéro de l'émission Animal Talking créée et animée par le scénariste Gary Whitta. Au cours de cette dernière, le grand patron de Xbox a été interrogé au sujet de la situation autour de Halo Infinite. Pour rappel, ce dernier a été repoussé à l'année prochaine il y a quelques jours. Et sans surprise, Phil Spencer avait des choses à dire à ce sujet (propos relayés par le site australien Stevivor) :

Pour commencer, je dirai que je suis d'accord avec les fans, c'est une triste nouvelle. C'est décevant pour les joueurs et c'est décevant pour nous. Nous nous réjouissions de l'alignement (des sorties) de Halo Infinite et de la Xbox Series X.



Mais en fin de compte, je me dois de prendre les bonnes décisions. Il faut tenir compte de la force de la licence Halo, de la santé et des capacités de l'équipe. En termes de qualité, est-ce que les choses sont en train de prendre la direction que vous souhaitez qu'elles prennent pour le jeu ? [...]



Je présente mes excuses aux fans car je n'aime pas générer des attentes et ne pas les combler ensuite. Mais je pense également que nous avons pris la bonne décision sur le long terme pour Xbox, pour Halo et pour nos clients.

De toute évidence, la réponse à cette dernière question était "non." Toujours à propos de Halo Infinite, Phil Spencer fait une révélation au sujet d'une possibilité à laquelle ils ont réfléchi en interne et qui n'aurait certainement pas fait l'unanimité si elle avait été retenue. En effet, il déclare que son équipe (dans laquelle figure Bonnie Ross, la patronne de 343 Industries et Matt Booty, le responsable des Xbox Game Studios) et lui ont envisagé de couper le jeu en multiples parties et le sortir en plusieurs fois :

Mais cela ne nous donnait pas la sortie d'un Halo telle que nous la souhaitions.

Le multijoueur de Halo Infinite ne sortira donc pas avant sa campagne comme certains ont pu le supposer sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Reste maintenant à voir ce que l'équipe du jeu parviendra à faire avec ces mois de développement supplémentaires. En espérant que ce délai ne soit pas qu'une occasion de faire perdurer le crunch pour cette dernière.

Comme indiqué précédemment, Halo Infinite est désormais prévu pour 2021 sur Xbox Series X, Xbox One et PC.

Que pensez-vous de ces déclarations de Phil Spencer ? Êtes-vous d'accord avec sa façon de voir les choses et le choix effectué par Microsoft vis-à-vis de Halo Infinite ?