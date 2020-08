Phil Spencer (Xbox) va participer à une émission tournée dans Animal Crossing New Horizons

Depuis le début de la crise sanitaire et des mesures de confinement/de distanciation sociale prises un peu partout dans le monde, le scénariste Gary Whitta a entrepris de diffuser un talk show réalisé et tourné intégralement dans Animal Crossing : New Horizons. Et ce n'est pas parce que ce dernier est un jeu Nintendo que les invités jeux vidéo doivent être liés au constructeur japonais.

Le scénariste, et ancien journaliste jeu vidéo, Gary Whitta (Rogue One, The Walking Dead de Telltale, etc.) vient d'annoncer que parmi les invités du prochain numéro de son émission Animal Taking, dont le studio virtuel se trouve dans Animal Crossing : New Horizons, se trouvera Phil Spencer, le patron de la branche jeu vidéo de Microsoft.

Depuis la création d'Animal Talking en avril dernier, d'autres personnalités du jeu vidéo pas nécessairement liée à Nintendo ont figuré parmi les invités de l'émission. Cory Barlog, le réalisateur du God of War de la PS4 figurait par exemple parmi les invités de l'émission de la semaine dernière. Mais la présence de Phil Spencer dans Animal Talking marque la première fois que le dirigeant d'un concurrent de Nintendo (même si Microsoft propose des jeux sur Switch) participera à l'émission.

L'épisode d'Animal Talking avec Phil Spencer sera diffusé en direct le 13 août prochain à 4h du matin heure de Paris sur la chaîne Twitch de Gary Whitta. Le replay de l'émission sera disponible ensuite sur la chaîne YouTube de ce dernier. Pour le moment, rien ne permet de connaître les sujets qui seront abordés avec Phil Spencer au cours de cette émission.

Avez-vous déjà regardé Animal Talking ? Si oui, qu'en avez-vous pensé ? Regarderez-vous cet épisode avec Phil Spencer ? Le fait que des personnalités liées aux concurrents de Nintendo ait le droit de participer à cette émission vous surprend-il ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.