Star Wars Ragtag : Pour le producteur, cela aurait été "le meilleur jeu Star Wars jamais conçu"

Il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, Electronic Arts avait lancé le développement chez Visceral Games d'un jeu Star Wars dirigé par Amy Hennig. Annulé, le projet refait parler de lui à la faveur de révélations faites par un ancien producteur.

Zach Mumbach, qui oeuvrait sur ce Project Ragtag auquel participait activement l'acteur et rôliste Todd Stashwick, s'est confié sur la chaîne YouTube MinnMaxShow (voir la vidéo ci-dessus) sur les raisons de l'annulation qui a fait mal au coeur des tous les fans débordant d'espoir.

Il pointe du doigt une suite de décisions étranges voire catastrophiques pour Visceral Games, comme le fait que le studio, spécialisé dans les jeux solo et disposant de son propre moteur ait été mandaté pour développer Battlefield Hardline sous Frostbite.

Nous avions des tas gens au studio qui étaient des experts en matière de narration et d'expérience solo, et ils sont partis - certains ont été chez Crystal Dynamics travailler sur le jeu Avengers. Ce genre de choses arrive. Nous avons ensuite embauché un tas de personnes spécialistes des FPS pour nous aider sur Hardline. Cool. Lancer Harline et passer à "maintenant les gars vous allez nous faire un jeu sol à la troisième personne"... C'est le genre de choses qu'il m'est difficile d'oublier.

Témoignant son admiration pour Amy Hennig, il affirme :

Je pense que nous aurions fait le meilleur jeu Star Wars jamais conçu. L'histoire, le cadre et les personnages auraient rencontré le succès, mais ce que nous avions à accomplir allait prendre du temps.

Sans compter qu'à cette période, Patrick Söderlund, alors responsable des studios chez EA, était plutôt du genre à croire que le jeu solo n'intéressait plus les consommateurs. Le plus triste - outre le fait qu'ensuite Star Wars : Jedi Fallen Order va, ironiquement, être un succès ? Probablement que des portions du jeu étaient presque prêtes au moment de la fermeture de Visceral, dont une en particulier qu'il prend soin de décrire :

Il y avait cette séquence folle avec un AT-ST qui était vraiment cool. Vous tentiez de le fuir, à pieds, il essayait de vous abattre mais vous étiez plus agile, vous faufiliez dans les ruelles fonçant à travers les explosions rendues possibles grâce à la gestion de la destruction du Frostbite... Vous auriez dit que c'était comme un Star Wars Uncharted !

Exactement ce que Gary Whitta, scénariste de Rogue One : A Star Wars Story et aujourd'hui animateur de talk-show sur Animal Crossing : New Horizons, avait déclaré au sujet du jeu en 2019. Dommage que la Force ait décidé que nous n'aurions pas le droit de le voir de nos propres yeux. En attendant une fuite, d'ici quelques années, probablement...