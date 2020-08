Assassin's Creed Valhalla fait vibrer la corde nostalgique, en plein dans l'Ezio

Pour peu que vous suivez assez assidûment la communication entourant la sortie du prochain Assassin's Creed en date, vous savez que vos esgourdes de Vikings allaient en prendre plein les cils. Aujourd'hui, Ubisoft vise une autre corde chez les fans de la série, celle que l'on dit "sensible".

À voir aussi : Assassin's Creed Valhalla : Le directeur créatif Ashraf Ismail démissionne

La liste de compositeurs précédemment dévoilée avait d'ailleurs produit son petit effet lors de notre premier contact, la musique survolant le reste. Aujourd'hui, la très changeante Eivor revient jouer une autre mélodie, non sans annoncer son arrivée sur les côtés anglaises à grand renfort de percussions. Un air de déjà-vu dites vous ? En effet, la bande annonce "du jour" est à un sexe près la même que la première présentée en avril dernier. Faut-il y voir une réponse (tardive) aux critiques formulées au printemps ?

Bref, pour une fois, ce sont donc les Anglais qui vivent le débarquement, et font face aux ennemis du Grand Nord dans une bataille qui semble presque sponsorisée par le Don du Sang. Qu'importe, les fans de la série entamée en 2007 n'entendront que la citation du thème d'Ezio, qui galvanise les troupes autour du panthéon local et raccroche les wagons de Valhalla au reste du conflit entre Assassins et Templiers.

À la faveur d'un twist aiguisé que nous vous laisserons le soin de découvrir, Assassin's Creed Valhalla nous rappelle que malgré la présence de Jesper Kyd, Einar Selvik et Sarah Schachner, il reste encore fort à faire d'ici sa sortie, prévue le 17 novembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One; et plus tard sur PlayStation 5, Xbox Series X et Google Stadia.