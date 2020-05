Assassin's Creed Valhalla : Le trio de compositeurs annoncé va faire plaisir aux fans

Alors que tout semblait sourire au nouvel épisode scandinave d'Assassin's Creed, qui avait profité d'un bon buzz suite à son opération de teasing, les dieux nordiques semblent ne plus avoir le vent en poupe. Et pour contenter les fidèles, Ubisoft joue l'habile carte du sacrifice tout ce qu'il y a de plus païen.

Entre la promesse d'un gameplay quelque peu raréfié et la promesse d'atteindre "30 fps" sur la bête de compèt' que nous imaginons être la Xbox Series X, il fallait bien trouve quelque chose pour apaiser l'infinie colère des fans de la série, qui s'étaient pourtant montrés satisfaits à l'annonce d'Assassin's Creed Valhalla.

Leurs prières ont ainsi été entendues, puisque la boutique en ligne allemande d'Ubisoft ne s'est pas contentée de nous dévoiler la thématique lupine du premier DLC, mais nous permet également de découvrir la liste de compositeurs qui oeuvreront sur ce nouvel opus.

Les réjouissances commencent à l'annonce du retour de Jesper Kyd, prolifique compositeur qui a roulé sa bosse sur Forza Motorsport 4 ou encore Borderlands 3, mais à qui l'on doit surtout les bande-sons de la trilogie Ezio : Assassin's Creed II, Brotherhood et Revelations.

Ce n'est pas tout, puisque le musicien norvégien Einar Selvik (plus connu sous le pseudonyme de Kvitrafn) sera également de la partie, à juste titre, puisqu'il a signé les compositions de onze épisodes de la série Vikings, en plus de s'illustrer via les groupes de black métal Gorgoth ou le très folk Wardruna.

Enfin, les fans retrouveront également l'américaine Sarah Schachner, déjà présente au casting de Black Flag, Unity et Origins.

Autant vous dire que le niveau d'attente musical vient tout de suite de monter en level, et il nous tarde d'autant plus de poser nos mains (et nos oreilles) sur Assassin's Creed Valhalla, déjà annoncée par Ubisoft pour la fin de l'année 2020 sur à peu près tous les supports : Google Stadia, PC (via l'Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, UPlay, Xbox One et Xbox Series X.