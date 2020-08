Animal Crossing New Horizons vs Metroid : La statistique qui fait mal (aux fans de Metroid)

Même si elle fait clairement partie des licences mythiques de Nintendo, Metroid ne figure clairement pas parmi celles les plus exploitées par la firme de Kyoto. Une statistiques récemment révélée permet de comprendre en partie pourquoi Nintendo ne met pas plus en avant Samus Aran.

À lire aussi : Metroid Prime 4 : Retro Studios débauche un vétéran de la série Call of Duty

La statistique tout aussi intéressante qu'inattendue du jour nous vient de Christopher Dring, responsable des relations B2B liées aux jeux vidéo chez ReedPop (société qui organise des événements comme le New York Comic Con, Pax West, le Comic Con Paris, etc.) et contributeur du site GamesIndustry.biz. Sur son compte Twitter, il a en effet révélé la chose suivante :

Plus de gens ont acheté Animal Crossing : New Horizons en un peu plus de trois mois qu'ils n'ont acheté l'intégralité de la licence Metroid en plus de 34 ans. Cela signifie qu'avec ses 22,4 millions d'exemplaires vendus depuis le 20 mars dernier (chiffre arrêté au 30 juin), le jeu de la Switch s'est plus vendu que tous les jeux Metroid combinés. À date, Nintendo a commercialisé 14 jeux Metroid, toutes plates-formes confondues. Cela explique certainement pourquoi le constructeur ne se précipite pas pour produire un film Metroid malgré les demandes répétées de Brie "Captain Marvel" Larson...

Pour améliorer ses statistiques, la licence Metroid devra désormais compter sur Metroid Prime 4. Aux dernières nouvelles, le jeu est en développement sur Nintendo Switch mais n'a pas de date de sortie annoncée.

Que vous inspire cette statistique ? Vous surprend-elle ? Pensez-vous que Metroid Prime 4 va réussir à rendre plus "grand public" Metroid ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.