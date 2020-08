Nintendo Switch : La console et Animal Crossing continuent de cartonner, les derniers chiffres

S'il y a bien une société qui n'a pas souffert de la crise sanitaire mondiale provoquée par le COVID-19, c'est bien Nintendo. Le constructeur japonais continue de marcher sur l'eau avec des ventes de consoles et de jeu stratosphériques.

À lire aussi : Pas de Xbox Game Pass sur PS5, Switch ou PS4, Phil Spencer explique pourquoi

À l'instar de nombreuses sociétés du jeu vidéo, Nintendo vient de communiquer ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'année fiscale 2021. Ce temps de communication a été l'occasion pour la firme de Kyoto de faire le point sur les ventes de la Switch et de ses jeux.

Au cours du seul trimestre allant du 1er avril au 30 juin dernier, Nintendo a vendu 5,68 millions de consoles de la famille Switch à travers le monde. Grâce à ces millions supplémentaires, la Switch passe le cap des 60 millions de consoles vendues et atteint un total de 61,44 millions de Switch écoulées à travers le monde depuis sa sortie.

Il n'est donc qu'une question de semaines avant que la Switch dépasse la NES/Famicom en termes de ventes mondiales. Ces dernières sont en effet de 61,91 millions d'exemplaires vendus. Il va en revanche lui falloir encore un peu de temps avant de dépasser la 3DS et ses 75,87 millions de consoles vendues dans le monde.

Animal Crossing : New Horizons l'inarrêtable

Du côté des jeux, les ventes totales en sont à 406,67 millions au 30 juin dernier. C'est plus que les ventes totales de jeux sur 3DS (384,07 millions) mais moins que celles sur NES/Famicom (500.01). Mario Kart 8 Deluxe en est à 26,74 millions d'exemplaires vendus (ventes physiques, dématérialisées et en bundle incluses) à travers le monde et reste le jeu Switch le plus vendu.

Animal Crossing : New Horizons continue quant à lui son incroyable ascension avec 22,4 millions de jeux vendus dans le monde entier. Il est de loin l'épisode de la série le plus populaire, Animal Crossing : New Leaf, l'ancien détenteur de ce record, en est resté à 12,55 millions d'exemplaires écoulés.

Avec de tels chiffres, Animal Crossing : New Horizons est désormais loin devant le jeu 3DS le plus vendu. Ce dernier, Mario Kart 7 de son nom, en est resté à 18,71 millions d'exemplaires écoulés. L'épisode Switch d'Animal Crossing a en revanche encore du chemin à parcourir avant de dépasser le jeu DS le plus vendu. New Super Mario Bros. a en effet atteint les 30,8 millions d'exemplaires vendus. Reste donc à voir si la popularité d'Animal Crossing : New Horizons va lui permettre de dépasser Mario Kart 8 Deluxe puis New Super Mario Bros.

Crise sanitaire mais pas financière pour Nintendo

À noter au passage que ce premier trimestre de l'année fiscale 2021 a été particulièrement fructueux pour Nintendo. Son chiffre d'affaires a plus de doublé par rapport aux résultats de la même période il y a un an (d'environ 1,4 milliard à 2,9 milliards euros). Le bénéfice opérationnel a littéralement explosé en passant de 219 millions à 1,2 milliards d'euros. Le bénéfice net est quant à lui passé de 133 à 850 millions d'euros. Les rapports faisant état de la mort imminente de Nintendo exagèrent donc fortement.

Il est désormais possible de se demander si la Switch et ses jeux vont réussir à maintenir cette excellente santé presque insolente au cours des prochains trimestres. Comme ses grandes soeurs, la Switch bénéficie de plusieurs jeux qui se vendent sur le long terme. Mais les plans de Nintendo pour la fin de l'année en matière de sorties de jeux sur Switch sont pour l'instant relativement flous. En effet, seule la sortie de Pikmin 3 Deluxe a pour le moment été annoncée pour le 30 octobre prochain. Cela suffira-t-il ? Seul l'avenir le dira.