Metroid : Brie Larson (Captain Marvel) veut incarner Samus Aran au cinéma

Brie Larson n'a jamais caché son intérêt pour Nintendo et ses différentes licences. Plus récemment, elle a par exemple exprimé à plusieurs reprises et de différentes manières son amour pour Animal Crossing : New Horizons. Mais s'il y a bien un projet lié à Nintendo auquel elle souhaiterait prendre part, c'est à l'adaptation des aventures d'une certaine héroïne.

À lire aussi : Metroid Prime 4 : Retro Studios recrute un designer de la série Halo

La comédienne Brie Larson est désormais indirectement liée à la licence Metroid. Depuis la mise en ligne d'une photo d'elle déguisée en Samus Aran pour Halloween il y a deux ans (elle explique que Samus était le personnage qu'elle incarnait toujours dans Smash Bros.), des internautes réclament qu'elle incarne l'héroïne dans une adaptation de Metroid sur grand écran. Et ce n'est pas pour déplaire à l'actrice qui ne cache pas son intérêt pour un tel projet.

En plus de s'adresser directement à Nintendo au cours d'un récent épisode du talk show "Animal Talking" pour lui dire qu'elle "adorerait" faire ce film, Brie Larson a partagé sur Twitter une fausse affiche du film Metroid réalisée par l'artiste Boss Logic :

Faites. Que. Ça. Se. Fasse.

Bien évidemment ces demandes répétées ne veulent pas dire qu'un film Metroid est en chantier, et encore moins, qu'il mettra en scène Brie Larson. Mais si une telle chose se fait dans les années à venir, la production de cet éventuel film connaît d'ores et déjà une actrice de renom intéressée par le rôle, en plus d'un réalisateur, Jordan Vogt-Roberts, qui a lui aussi déjà fait part de son envie d'adapter les aventures de Samus Aran au cinéma.

Après le fiasco Super Mario Bros. : Le Film, Nintendo a pendant longtemps été réticent à l'idée de confier ses personnages et univers à des studios de cinéma. Ces dernières années, cette méfiance est légèrement retombée comme l'ont montré la sortie de Detective Pikachu et la mise en chantier d'un long métrage d'animation Super Mario.

Aimeriez-vous que Nintendo et un studio de cinéma s'attèlent à la création d'un film Metroid ? Pensez-vous que Brie Larson ferait une bonne Samus Aran ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.