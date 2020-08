Halo Infinite : Le mutlijoueur sera Free-to-Play et tournera jusqu'à 120 fps

Microsoft et plus particulièrement 343 Industries ont répondu à un certain nombre de questions au sujet de Halo Infinite dans la foulée de la première présentation de son gameplay le 23 juillet dernier. Mais pas à toutes. Une récente fuite accompagnée de déclarations d'insiders ont poussé le constructeur américain à faire des révélations supplémentaires.

À voir aussi : Il "recrée" Halo Infinite dans Dreams sur PS4, la vidéo

Pour une fois, un éditeur a décidé de ne pas laisser trainer une rumeur avant de la confirmer. Microsoft vient en effet d'officialiser, via le compte Twitter officiel de Halo que le multijoueur de Halo Infinite sera Free-to-Play et sera compatible avec un framerate en 120 images par seconde sur Xbox Series X. Dans son tweet, il indique également que plus de détails seront (logiquement) communiqués plus tard.

Halo is for everyone. We can confirm #HaloInfinite multiplayer will be free-to-play and will support 120FPS on Xbox Series X. More details will be shared later! pic.twitter.com/9bIrppFiON - Halo (@Halo) July 31, 2020

Le site américain IGN rapportait hier qu'une page (modifiée depuis) de la chaîne de magasins de jouets Smyths Toys consacrée à la Xbox Series X indiquait que Halo Infinite disposera d'une "expérience multijoueur Free-to-Play" et d'un framerate allant "jusqu'à 120 fps" sur Xbox Series X.



De son côté, l'insider "Klobrille," toujours au fait des plans de Xbox, a initialement confirmé les deux informations révélées par le vendeur de jouets. Mais il allait plus loin dans son tweet en révélant des informations supplémentaires sur le multijoueur du très attendu FPS :

Un système de Battle Pass (stratégie de monétisation déjà vu dans des jeux comme Fortnite) sera exploité ;

Ce multi proposera des options de personnalisation totalement nouvelles pour Halo.

Bien évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes puisqu'elles n'ont pas encore été confirmées par Microsoft.

Pour rappel, Halo Infinite est un jeu de lancement de la Xbox Series X. Mais il sortira également le même jour sur PC et Xbox One.

Que vous inspire cette annonce et les rumeurs qui l'accompagnent ? Un tel modèle économique pourrait-il vous convenir ? Le système de Battle Pass vous repousse-t-il ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.