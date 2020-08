Marvel's Avengers : On a joué à la bêta, Destin(y) incertain pour les super héros

Lorsque Square Enix et Marvel ont annoncé The Avengers Project en janvier 2017, la hype autour des films du Marvel Cinematic Universe (MCU) battait son plein. Des joueurs se sont pris à rêver d'un équivalent vidéoludique aux blockbusters des Marvel Studios. Le fait que les deux partenaires parlent d'un univers dans lequel il serait possible de jouer "pendant des années" avait cependant de quoi mettre la puce à l'oreille. Et lorsque Marvel's Avengers a été révélé en bonne et due forme, son côté jeu-service mettant l'accent sur le multijoueur s'est confirmé. Après un premier aperçu pour le moins linéaire du jeu, il est temps de voir ce qu'il vaut dans les conditions du direct.

À l'instar de la première démo jouable de Marvel's Avengers présentée dans divers salons, la bêta débute par un tutoriel qui sert à la fois à apprendre à diriger les héros et à établir les bases de l'intrigue de l'aventure. Une mystérieuse attaque survient alors que les Avengers sont célébrés à San Francisco. Les super héros interviennent mais la situation vire à la catastrophe. Captain America est porté disparu/considéré comme mort et de nombreuses pertes sont à déplorer parmi les civils.

Et ce n'est que le début des ennuis. Certaines personnes touchées pendant cette attaque, surnommée "A-Day" a posteriori, se retrouvent dans des cocons et en sortent avec des pouvoirs surnaturels. George Tarleton, dirigeant de la société AIM, promet de trouver un remède à cette "maladie" et de sauver le monde grâce à la science. De leur côté, les Avengers sont rendus hors-la-loi et Stark Industries est liquidé des suites de cet événement.

L'aventure commence à proprement parler lorsque le joueur prend le contrôle de Kamala Khan. La jeune femme, grande fan des Avengers, était présente lors du A-Day. Et elle fait partie des personnes à avoir reçu des pouvoirs pendant ce dernier. Traquée par AIM, Kamala Khan va être recrutée par Bruce "Hulk" Banner. Et ils vont tous deux se mettre à la recherche de Tony Stark. C'est ainsi que commence la partie scénarisée de la bêta de Marvel's Avengers.

Du solo parce qu'il fallait bien en mettre un peu

Les missions vues dans cette bêta du titre de Square Enix peuvent se dérouler en extérieur et en intérieur avec différents objectifs comme la destruction d'équipements ou de forces ennemis. Des objectifs facultatifs sont proposés et le joueur peut s'écarter de l'objectif principal pour aller looter des coffres contenant des matériaux précieux. Les choses sont globalement assez claires mêmes si dans certaines situations, le chemin à prendre pour continuer d'avancer ne saute pas aux yeux. Le jeu propose également des défis temporaires qui nécessitent de réaliser un nombre donné d'actions spécifiques. Ces derniers permettent d'obtenir des points de défi. De plus, chaque mission peut être traversée dans plusieurs niveaux de difficulté. Et plus celle-ci est élevée, plus la récompense obtenue à la fin est importante.

Pour ce qui est des super héros pouvant être incarnés, la jouabilité de base est la même. Les différences d'un protagoniste à l'autre sont cependant bien réelles en termes de capacités et d'actions réalisables. Kamala Khan pourra par exemple utiliser ses membres extensibles comme grappins tandis que Thor sera capable d'attaquer un ennemi à distance avec Mjolnir et en frapper plusieurs en rappelant son marteau. Iron Man a la possibilité de voler tandis que Hulk se montre assez puissant pour arracher des blocs de béton du sol et les envoyer sur ses ennemis. Bien évidemment, les techniques spéciales diffèrent selon l'Avenger incarné. Si l'on ajoute à ça que les techniques et compétences peuvent être modifiées, il apparaît que deux joueurs de Marvel's Avengers n'auront très certainement pas les mêmes héros fétiches et la manière d'utiliser ces derniers (à noter que les missions de la campagne ne donne pas la possibilité de choisir son protagoniste).

Plusieurs missions liées à la campagne principale sont disponibles dans cette bêta. Et elles doivent obligatoirement être effectuées avant de pouvoir découvrir l'autre aspect du jeu. Une fois que Kamala Khan et Hulk arrivent à mettre la main sur Jarvis, l'intelligence artificielle créée par Tony Stark, s'ouvre l'accès à la carte du monde ouvrant vers différentes missions proposées dans la bêta et jouables en coopération via un système de matchmaking. Celles qui ne sont pas liées à la campagne principale présentes dans ici peuvent être traversées seul, en compagnie de héros dirigés par l'intelligence artificielle. Mais là ne réside clairement pas l'intérêt de Marvel's Avengers. Le jeu a été conçu pour inciter ses utilisateurs à jouer en groupe, à constituer sa propre équipe d'Avengers, et cela se sent. Difficile d'établir une stratégie en jouant avec l'I.A. et seul, les choses ont souvent tendance à ressemble à un action-RPG pour le moins classique.

Mise en scène modeste et fan service payant

Hors cinématiques et d'une manière générale, il ne faut à première vue pas s'attendre à une mise en scène spectaculaire. Les choses se déroulent d'une manière assez basique en cours de mission : déplacements d'un point A à un point B, affrontements, déplacements du point B ou point C, affrontements, etc. Un peu de plate-forme peut aussi être vu par-ci par-là. À l'issue de ces premières heures de jeu, il apparaît que le titre de Square Enix a été conçu pour des sessions de jeu relativement courtes mais fréquentes. La structure de l'aventure ne donne pas envie de "binger" les missions pour faire avancer l'histoire comme cela peuvent le faire des séries ou des jeux plaçant beaucoup d'importance sur la narration.

De par son genre, Marvel's Avengers met en revanche l'accent sur le jeu connecté et le loot. En cours de mission, les héros peuvent ramasser des objets de collection mais aussi divers matériaux. Ces "collectibles", comme des comics venus de l'histoire de Marvel, permettent d'obtenir des bonus de statistiques (0,5% de résistance supplémentaire aux altérations par exemple). Les matériaux servent quant à eux à améliorer l'équipement et les compétences. Les équipements sont nombreux et ont des avantages et inconvénients variés. Sachant que certaines missions disposent de modificateurs, qui nécessitent par exemple d'enfiler de l'équipement qui permet de supporter le froid, il est important de conserver toute une gamme d'équipements permettant de faire face à diverses situations.

À noter cependant que les items équipés n'ont pas d'incidence sur l'apparence du héros en cours de partie. Pour changer le costume d'un héros, il faudra passer par la boutique in-game. Bien évidemment, Square Enix et Crystal Dynamics permettront aux joueurs les plus motivés d'acheter des éléments de personnalisation avec de l'argent bien réel. Bien évidemment, les objets cosmétiques disposent de plusieurs niveaux de rareté. Les fans les plus acharnés de l'univers Marvel pourront certainement s'amuser à récupérer certaines tenues et dénicher les nombreuses références au multivers de l'éditeur de comics américain présentes ici.

Y'a encore du boulot

Une PS4 Pro a été utilisée pour les besoins de cette preview et les options du jeu permettent de choisir entre un affichage "4K" et un mode "Performances Optimales." Si le jeu apparaît comme plus fluide lorsque ce second mode est sélectionné, les différences en termes de graphismes ne sautent pas aux yeux. D'une manière générale, Marvel's Avengers ne flatte pas particulièrement la rétine. Si le jeu fait globalement honneur aux super héros, les environnements ne paraissent pas particulièrement sophistiqués et les ennemis, souvent robotiques, sont pour le moins génériques.

Nous avons de plus été exposés à divers problèmes techniques tout au long de nos sessions de jeu au cours de cette bêta. Des ralentissements pour le moins notables pouvaient être remarqués dans les séquences pendant lesquelles l'action était la plus soutenue, y compris lorsque l'affichage du jeu était réglé sur "Performances Optimales." À noter également que la caméra a une fâcheuse tendance à se coincer contre les murs dans les environnements les plus étroits.

Dialogues de sourds ?

Et dans un registre différent, des problèmes de son pouvaient également être remarqués. Votre serviteur avait choisi de mettre les dialogues du jeu en anglais. Le hic, c'est que le jeu a remis les voix en français en cours de partie sans possibilité de les faire repasser sur le doublage original. En effet, le menu du jeu continuait de considérer que la langue choisie était l'anglais. Cela étant dit, lorsque les voix étaient bel et bien en anglais, il était possible de remarquer qu'un certain soin a été accordé au doublage du jeu. Dans les parties faisant avancer l'histoire, il est plaisant de suivre les conversations entre les différents protagonistes (même s'il est difficile de ne pas entendre Joel de The Last of Us lorsque le Bruce Banner incarné par Troy Baker s'exprime).

Plus fâcheux encore vu le type d'expérience que propose Marvel's Avengers, des problèmes de matchmaking sont survenus à plusieurs reprises. Après avoir trouvé des joueurs avec qui effectuer une partie, le jeu ne permettait tout simplement pas de lancer la mission. Il était alors nécessaire de quitter le matchmaking et de recommencer l'opération. Mais là, un autre problème survenait. En effet, un bug empêchait tout simplement la carte du monde (où les missions sont sélectionnées) d'apparaître. Il fallait dans ce cas relancer le processus afin de pouvoir s'engager dans une partie avec des inconnus.

Une bêta sert en partie à repérer d'éventuels problèmes et à les corriger avant la sortie du jeu. Et il y a fort à parier que les développeurs se chargeront des bugs de ce type avant la commercialisation. Pour ce qui est de la structure même de Marvel's Avengers, c'est simple : soit on accroche, soit on accroche pas. D'éventuelles améliorations techniques ne suffiront certainement pas à convaincre les joueurs hermétiques aux titres mettant l'accent sur le multijoueur en ligne.

ON L'ATTEND... MOINS QU'UN FILM DU MCU

À l'issue de plusieurs heures de jeu sur Marvel's Avengers, on serait presque tenté de conseiller aux joueurs intéressés d'attendre la sortie des versions PS5 et Xbox Series X du jeu. Ces dernières n'arriveront que quelques semaines après les versions PS4 et Xbox One, seront plus agréables à l'oeil, et auront certainement bénéficié de modifications liées aux retours des premiers utilisateurs du jeu. D'une manière générale, le jeu de Crystal Dynamics s'adresse avant tout aux fans des héros Marvel qui ne sont pas totalement réfractaires aux jeux-service, au multijoueur en ligne et à un système à la Destiny. Les personnes qui s'attendaient à une expérience solo AAA avec une mise en scène très travaillée et digne de titres comme Marvel's Spider-Man ou les Batman Arkham risquent quant à elles d'être déçues.