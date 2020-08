PS5 - Xbox Series X : Le PDG de Take-Two s'attend à plus de portages issus de l'actuelle génération

Allez savoir pourquoi, les constructeurs se sont depuis quelques temps mis en tête qu'il fallait absolument changer de génération. C'est comme ça, c'est bon pour les affaires, et peut-être pour nous au passage. Et puis, il y a eu le cas Halo Infinite. Bon. Les jeux de la prochaine génération vont-ils tous nous en mettre plein les yeux ? D'après le PDG de Take-Two, "c'est compliqué".

À voir aussi : PS5 : Des "exclusivités temporaires majeures" auraient été négociées par Sony

À en croire Strauss Zelnick, il faut s'attendre à faire du neuf avec du vieux : alors que les coûts de développement augmentent et que l'éditeur engrange des bénéfices que l'on pourrait qualifier d'insolents, Take-Two pourrait bien poursuivre sa stratégie d'habile recyclage.

Alors que Grand Theft Auto V continue de cartonner et qu'il s'apprête à bientôt souffler sa septième bougie et à tranquillement poursuivre sa route sur PlayStation 5 et Xbox Series X, le PDG espère bien poursuivre ce juteux exercice de portage dans les années à venir :

Nous laisserons la décision de porter d'anciens jeux sur les consoles de nouvelle génération à nos différentes marques, mais je suis sûr que nous en verrons de plus en plus.

Et tant pis pour les lendemains qui chantent. Il faut dire qu'entre la compatibilité des accessoires PlayStation 4 et la rétrocompatibilité des jeux Xbox One au lancement de la Xbox Series X, jamais une transition n'aura été aussi souple. Il ne nous reste plus qu'à découvrir quels titres se verront offrir un ravalement de façade pour tourner sur les bêtes de compétition, dont nous ignorons d'ailleurs toujours le prix et la date de sortie...

C'est donc ça, la nouvelle génération ?

[Source]

Que pensez-vous de la tendance évoquée par Zelnick ? À quels jeux current-gen aimeriez-vous pouvoir rejouer sur PlayStation 5 et Xbox Series X ? Faites-nous part de vos avis remasterisés dans les commentaires ci-dessous.