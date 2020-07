Xbox Series X : Phil Spencer revient sur la rétrocompatibilité Xbox One

Cela fait un moment que Xbox axe une partie de sa communication sur la rétrocompatibilité. Comme prévu, la Xbox Series X permettra de jouer aux jeux Xbox One. Et Phil Spencer a jugé bon de revenir sur les différents types de rétrocompatibilité permis par la Xbox next-gen.

Dans l'article publié sur le Xbox Wire plus tôt aujourd'hui et dont nous vous avons déjà parlé plusieurs fois, Phil Spencer a également parlé de rétrocompatibilité. En ce qui concerne la possibilité de jouer à des jeux Xbox One sur Xbox Series X, le grand patron de Xbox a rappelé que "tous les jeux Xbox One ne nécessitant pas Kinect pour fonctionner seront jouables sur Xbox Series X dès le lancement de la console."

Les utilisateurs de Xbox One pourront donc emporter leurs jeux (jeux Kinect mis à part) sans se poser de questions s'ils décident de passer sur Xbox Series X. Phil Spencer réaffirme par ailleurs que "la plupart" de ces jeux Xbox One tourneront mieux sur Series X "grâce à la puissance sans précédent" de cette dernière. Selon lui, ces jeux Xbox One "se chargeront plus rapidement, seront plus beaux et bénéficieront de meilleures performances."

S'il n'en parle pas dans le détail ici, il convient de rappeler que la Xbox Series X sera également compatible avec tous les jeux Xbox et Xbox 360 déjà jouables sur Xbox One. Et pour ce qui est des accessoires, Microsoft indique à nouveau que les accessoires Xbox One "accompagneront" les joueurs "vers la nouvelle génération." Si Phil Spencer mentionne explicitement la manette Xbox Elite et la manette adaptive, Microsoft a précédemment annoncé que les manettes Xbox One "normales" seront elles aussi compatibles.

Reste maintenant à pouvoir essayer la Xbox Series X pour pouvoir juger de la qualité de, et des améliorations offertes par, sa rétrocompatibilité. Pour rappel, la console est prévue pour la fin de cette année.