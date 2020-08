PS5 : La compatibilité des accessoires PS4 détaillée (DualShock 4 avec jeux PS5, etc.)

Sony a déclaré il y a plusieurs mois que la PlayStation 5 sera compatible avec "l'immense majorité" des jeux du catalogue de la PS4. Mais quid des accessoires de la console actuelle ? Fonctionneront-ils avec les nouveaux jeux ? Ce sont des questions auxquelles Sony vient de répondre.

Dans un article posté sur le PlayStation Blog officiel, Sony vient de détailler la compatibilité des accessoires PS4 avec la PS5. Comme il était possible de le prévoir, plusieurs cas de figure existent et tous les accessoires de la console actuelle ne fonctionnent pas systématiquement sur sa petite soeur.

La question de la compatibilité de la manette DualShock 4 avec les jeux PS5 est évidemment abordée et Sony précise que les jeux next-gen sortant sur sa nouvelle machine ne pourront pas être utilisés avec la manette PS4 :

Non, nous pensons que les jeux PS5 doivent exploiter au mieux les nouvelles capacités et fonctionnalités dont nous dotons cette plateforme, notamment les fonctionnalités de la manette sans fil DualSense.

Sony confirme cependant que la manette DualShock 4 pourra être utilisée sur PS5 avec les jeux PS4 rétrocompatibles. Pour le reste des accessoires PS4, là encore, plusieurs possibilité existent :

Les périphériques spéciaux sous licence officielle comme les volants de course, les sticks arcade ou les joysticks fonctionneront avec les jeux PS5 et les jeux PS4 pris en charge.



Les casques sans fil Platinum et Gold ainsi que les casques tiers qui se connectent via le port USB ou la prise casque fonctionneront sur PS5 (l'application compagnon du casque-micro, cependant, n'est pas compatible avec la PS5).



La manette sans fil DualShock 4 et les manettes tierces sous licence officielle PlayStation fonctionneront avec les jeux PS4 pris en charge.



Les manettes de détection de mouvements PS Move et la manette de visée PlayStation VR fonctionneront avec les jeux PS VR pris en charge sur PS5.

À noter qu'en ce qui concerne les accessoires et périphériques tiers sous licence officielle, cette compatibilité n'est que théorique. Sony tient en effet à mettre en garde les utilisateurs de ces derniers que la compatibilité n'est pas garantie et qu'ils devront vérifier avec leurs fabricants s'ils fonctionnent sur PS5 et avec quels titres.

Pour terminer, Sony évoque le cas spécifique de la PlayStation Camera. Le constructeur japonais indique que la PS Camera sera utilisable sur PS5 pour jouer aux jeux PlayStation VR compatibles. L'installer sur PS5 nécessitera cependant de posséder un adaptateur spécifique qui sera fourni gratuitement aux possesseurs de PS VR. Sony précise à ce sujet que la procédure pour obtenir l'adaptateur sera communiquée "à une date ultérieure."

Pour rappel, la PlayStation 5 est prévue pour la fin de cette année. Sa date de sortie précise et le prix de ses deux modèles n'ont pas encore été indiqués par Sony.

Que pensez-vous de cette nouvelle ? Vous attendiez-vous à ce que la compatibilité des accessoires PS4 fonctionne de la sorte ? Auriez-vous aimé jouer aux jeux PS5 avec une manette PS4 ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.