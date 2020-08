Nintendo Leak : Le temps de développement de Super Mario 64 enfin dévoilé

Les joueurs les plus curieux n'ont pas manqué d'en profiter : il y a quelques jours, une ÉNORME fuite de documents internes à Nintendo atterrissait sur la toile, plaçant ainsi dans les mains des internautes de nombreux secrets de développement jusqu'ici jalousement conservés par l'entreprise.

À voir aussi : Nintendo : Un mystérieux compte Twitter lié aux 35 ans de Mario trouvé, des annonces à venir ?

Et parmi les jeux les plus marquants développés par Nintendo, impossible de ne pas en placer une pour Super Mario 64, le premier opus en 3D qui aura pavé la route pour les années à suivre. Le jeu culte d'entre les jeux cultes continue d'ailleurs de générer bon nombre d'hommages : entre le mod 4K sur PC, l'ajout d'un second joueur ou encore une suite en bonne et due forme, les exemples ne manquent pas.

Et si de nombreuses anecdotes et autres confessions sur l'oreiller ont depuis sa sortie permis d'en apprendre un peu plus sur les coulisses de cet incroyable chantier, la récente fuite éclaire aujourd'hui un peu plus notre lanterne, alors qu'un Twittos du nom d'ecumber vient de faire une jolie découverte en farfouillant dans les nombreux documents à disséquer :

thanks to a file called "copyright" in the super mario 64 folder we now know exactly the days when sm64 development started and ended

the project began on september 7, 1994, and was finished on may 20, 1996 pic.twitter.com/3QL4GKrlE3