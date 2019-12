Un mode 2 joueurs ajouté à Super Mario 64, et ça tourne sur une vraie Nintendo 64

Nous vous parlons régulièrement de l'incroyable travail effectué sur Super Mario 64 par Kaze Emanuar. Eh bien, le talentueux moddeur vient de remettre ça. Et cette fois, il n'est pas question d'un mod jouable sur un ordinateur via un émulateur, mais d'une modification qui tourne sur une véritable Nintendo 64.

Les fans de Super Mario 64 ont déjà eu la possibilité de s'essayer à un mode multijoueur. Ce dernier n'était cependant disponible que sur la version DS du jeu. Le moddeur Kaze Emanuar, spécialisé dans les modifications de Super Mario 64 , a décidé que cela n'était pas suffisant et s'est mis à travailler à l'ajout d'un mode deux joueurs dans la version originale du jeu tournant sur la vénérable Nintendo 64.

Dans une vidéo récemment mise en ligne, le moddeur a révélé qu'il touche au but et donne un aperçu de ce que donne Super Mario 64 jouable à deux. Dans son nouveau mod, l'écran est partagé en deux avec un joueur incarnant Mario et l'autre dirigeant Luigi. Les deux personnages peuvent interagir et lorsqu'un joueur "meurt," il revient à l'écran dans une bulle à la manière de ce qui est vu dans les New Super Mario Bros. Et ce qui est le plus impressionnant ici, c'est que ce mod tourne sur une véritable Nintendo 64.

Sans surprise, des concessions doivent être faites pour permettre au jeu de tourner avec deux joueurs présents à l'écran simultanément. Le framerate prend donc un coup par moments. Mais la performance reste malgré tout impressionnante.

Kaze Emanuar espère pouvoir sortir ce mod en février prochain, mais il craint de subir le courroux des avocats de Nintendo. Espérons qu'il trouvera un moyen de proposer son travail aux fans de Super Mario 64 et aux curieux sans prendre de risques.