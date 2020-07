Super Mario 64 : Des textures 4K ajoutées au portage PC, la vidéo

Tandis que la rumeur de l'annonce prochaine d'une version Switch de Super Mario 64 (et d'autres jeux de la série) se fait de plus en plus bruyante, la communauté des joueurs PC continue dans son coin d'améliorer le portage PC du jeu de lancement de la Nintendo 64 qui tourne sur la toile depuis plusieurs mois.

Joueurs et moddeurs PC continuent de travailler sans relâche sur le portage PC non-officiel de Super Mario 64 qui circule depuis plus tôt cette année. Si le jeu était d'emblée compatible avec les écrans ultra larges, la résolution 4K ou encore le ray tracing, ses textures étaient quant à elles d'origine.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que des textures de 1996 n'étaient pas faites pour être affichées en 4K. Un groupe de 16 contributeurs s'est donc donné pour mission de redessiner à la main les textures du jeu et multiplier par dix (ou plus) leur échelle. Ainsi, le rendu en 4K du jeu sur PC est amélioré tout en conservant l'esthétique du jeu original (contrairement à un remake qui changerait par exemple les modèles 3D des personnages et des environnements). Pour info, ce pack de textures 4K s'appelle "sm64redrawn."

Si Nintendo confirme enfin la version Switch de Super Mario 64, il sera intéressant de constater la différence de rendu entre le produit officiel et ce portage PC amélioré par la communauté. Pour rappel, des insiders affirment que sur Switch, Mario 64 ne bénéficiera que d'une résolution plus élevée et d'une compatibilité avec le format 16:9.

Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier que cette version PC continue d'agacer chez Nintendo. D'autant plus qu'elle n'a certainement pas fini de recevoir des améliorations.