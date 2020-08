TEST du laptop Asus TUF A15 : Un choix AMD/Nvidia judicieux pour du Full HD/1080/Ultra

Nous avons eu l'opportunité de tester un autre modèle de laptop de chez ASUS. Cette fois il s'agit du TUF A15 et plus précisément du modèle TUF566 car comme toujours il existe plusieurs produits dans la même gamme pour s'adapter au mieux à vos besoins et surtout à votre portefeuille. Ici nous sommes sur un modèle aux alentours de 1600 euros, soit quelque chose de relativement "abordable" pour ce type de PC.

En termes de design, cet ASUS TUF A15 fait dans la simplicité et la sobriété sans rentrer dans un côté Gaming trop prononcé qui flirte (parfois) avec le mauvais goût. Nous sommes sur un châssis entre la teinte gris acier et étain oxydé avec un plastique façon aluminium pour le capot qui fait son effet même si on aurait bien évidemment préféré du véritable aluminium. Le logo de la gamme est présent au centre. Une fois ouvert et analysé sur toutes les coutures il en ressort une bonne impression aussi bien en termes de design que de robustesse puisque le plastique semble être de bonne facture. Assez léger et d'un petit gabarit, celui-ci pèse 2,3 Kg pour une largeur de 359 mm, une épaisseur de 24.9 mm et une profondeur de 256 mm. C'est un vrai nomade qu'il sera aisément possible de transporter dans un sac à dos en voyage ou autre.

Quand le PC se met en marche on peut admirer le rétro-éclairage du clavier avec une mise en évidence claire et nette du quatuor ZQSD bien connu des joueurs PC. Le clavier en lui-même ne brille pas spécialement, on est bien évidemment loin de la qualité d'un mécanique mais il fera tout de même son office pour le joueur nomade. Le retour de touche est bon, la frappe est moelleuse et silencieuse et on retrouve toutes les touches essentielles au jeu.

Un écran un peu en dessous de la moyenne

Si le modèle existe avec une version en 60Hz nous avons eu entre les mains celle avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Tout ceci pour une dalle IPS Full HD de 15 pouces, de quoi assurer d'avoir un framerate optimal en jeu et jouir d'une excellente fluidité en mode bureautique. Pour le reste, on vous conseille notamment de réaliser un calibrage des couleurs car d'usine ce n'est pas forcément ce qui se fait de mieux. On notera aussi des taux de constate et luminosité un peu faiblard, vraiment dommage pour le prix. Pas forcément dans les standard de 2020.

Le coin de la connectique

1 port HDMI 2.0

2 ports USB 3.0

1 port USB C

1 RJ45

1 jack 3.5

Un duo Nvidia/AMD qui fonctionne bien

Le choix d'ASUS a été de choisir AMD coté CPU et Nvidia coté GPU. Force est de constater que ça fonctionne très bien.

Processeur : AMD Ryzen 7 4800H, 8 coeurs et 16 threads

: AMD Ryzen 7 4800H, 8 coeurs et 16 threads Carte Graphique : RTX 2060

: RTX 2060 Mémoire : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Stockage : 500 Go en SSD PCIe Gen 3

L'avantage d'AMD par rapport à Intel tient à son meilleur rapport qualité/prix à l'heure actuelle. De fait, la note du PC n'est pas trop salée. Ce Ryzen 7 est en plus un excellent compromis qui permet d'avoir une bonne puissance de calcul sans avoir besoin d'avoir la bourse de Cresus. C'est aussi un très bel avantage pour le multitâche en comparaison à Intel.

Pour le calcul graphique et le jeu, évidemment il n'y a pas grand chose à redire de neuf sur la RTX 2060, elle représente l'entrée de gamme de chez Nvidia et représente là aussi un très bon compromis pour accéder au jeu Full HD dans de très bonnes conditions. Ce duo GPU/CPU est donc fait en bonne intelligence et il s'avère redoutable pour du "simple" Full HD.

Metro Exodus

En extrême/RTX actif on a des pics qui montent à 60 FPS mais plus généralement on a un framerate qui se stabilisé autours des 50 FPS. Il suffit de baisser quelques rares options (le RTX notamment) pour monter très vite au dessus des 60 FPS et plus avec une qualité graphique qui reste bien supérieure aux consoles de salon actuelle.

Battlefield V

Sur BFV avec le RTX d'activé on monte souvent à 70 (en ultra) avec parfois des descentes à 60 FPS sans rarement descendre en dessous même dans le (gros) feu de l'action.

Prêt pour le futur ?

On est vraiment sur un produit qui vise le Full HD/60/Ultra contant sans sourcilier. De quoi être paré pour jouer à Cyberpunk 2077 dans de bonnes conditions et sans faire de compromis. Le choix d'avoir privilégié AMD est une excellente occasion de revoir à la baisse le prix du PC tout en profitant d'une vitesse de calcul conséquence. Car si Intel reste devant en puissante brute pour les tours (I9 10900K) c'est un choix encore trop souvent boudé des constructeurs pour les laptops. Alors que visiblement cela a une influence assez positive sur la tarification.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN DUO AMD/NVIDIA TRÈS JUDICIEUX Le ASUS TUF A15 a fait le choix intelligent de parier sur un duo AMD/Nvidia qui s'avère fonctionner à merveille pour la bureautique et le jeu. L'écran est un peu juste et en dessous du fait de son contraste/luminosité faible, mais malgré tout la fréquence de 144 Hz permet de profiter d'une bonne fluidité pour rester dans un standard de laptop résolument moderne. C'est clairement un PC portable qui aura de quoi vous assurer du Full HD/Ultra dans de bonnes conditions pendant plusieurs années.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Le duo AMD/Nvidia.

Bon rapport qualité/prix.

Bonne puissance.

144 HZ. L'écran qui est un peu faible pour son contraste, sa luminosité et ses couleurs.

Calibrage nécessaire de l'écran.