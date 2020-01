GTA 5 disponible sur le Xbox Game Pass pour Console

Microsoft débute l'année du Xbox Game Pass en fanfare avec l'ajout d'un des jeux les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo. S'il existe encore des utilisateurs de Xbox One qui n'ont jamais joué à Grand Theft Auto V, ils peuvent désormais le faire.

Microsoft vient, à la surprise générale, d'annoncer l'ajout, et donc la disponibilité immédiate, sur le Xbox Game Pass pour Console de la version Xbox One de Grand Theft Auto V. Si tous les abonnés aux Xbox Game Pass pourront découvrir l'aventure de Franklin, Michael et Trevor, ceux qui disposent également d'un abonnement Xbox Live Gold ou du Xbox Game Pass Ultimate pourront également se plonger dans le monde virtuel connecté de Grand Theft Auto Online.

Et pour ces nouveaux joueurs de GTA V qui sont justement intéressés par GTA Online, l'abonnement au Xbox Game Pass permet de bénéficier de 10% de réduction sur les DLC "Pack d'entrée dans le monde criminel" et les "Paquets de dollars Shark." Et si jouer à GTA 5 via le Game Pass donne des envies d'achat à certains, l'abonnement XGP permet d'économiser jusqu'à 20% sur l'achat de la version dématérialisée de base de Grand Theft Auto V.

À noter que Microsoft profite de cette annonce pour rappeler que jusqu'au 6 janvier prochain, les trois mois d'abonnement au Xbox Game Pass sont vendus à 1 euro.