Xbox : Le Project xCloud rejoint le Game Pass Ultimate sans frais supplémentaires

De récentes déclarations de Microsoft laissaient entendre que la possibilité de jouer en streaming via Project xCloud serait incluse dans le Xbox Game Pass. La chose vient d'être confirmée par Microsoft, avec davantage de précisions en prime.

Microsoft vient de publier un nouvel article sur son site Xbox Wire dans lequel il détaille sa vision pour le "futur du jeu vidéo." Ce texte, signé Phil Spencer, parle sans surprise du Xbox Game Pass et de Project xCloud, le service de jeu en streaming de Microsoft actuellement en phase de bêta. Le grand patron de Xbox profite en effet de cette occasion pour révéler que le Xbox Game Pass et le Project xCloud ne feront plus qu'un à partir de septembre prochain.

Phil Spencer explique que dans plusieurs pays, dont la France, ces deux services fusionneront chez les abonnés Xbox Game Pass Ultimate (version du Game Pass regroupant ce dernier et le Xbox Live Gold) en septembre prochain. L'article précise que cette fusion se fera sans générer de coûts supplémentaires pour l'utilisateur. Cela signifie donc que les abonnés au XGPU pourront automatiquement profiter du jeu en streaming via xCloud. Microsoft parle de "plus d'une centaine de titres du Xbox Game Pass" auxquels il sera possible de jouer (en solo comme en multi) sur un smartphone ou une tablette.

Phil Spencer précise qu'avec ce nouveau système, une partie pourra par exemple être commencée sur Xbox One et reprise là où elle avait été laissée sur un autre appareil. À la manière de ce que permettent actuellement avec des films des services comme Netflix ou Amazon Prime Video.

Pour rappel, la Xbox Series X est prévue pour la fin de cette année. L'événement Xbox Games Showcase aura quant à lui lieu le 23 juillet prochain à 18h.

Que pensez-vous de cette annonce de Microsoft ? Vous imaginez-vous jouer à des jeux à l'aide du Project xCloud ? Cette annonce peut-elle vous inciter à souscrire un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.