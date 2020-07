Xbox Game Pass : Négociations avec Microsoft et ratio de joueurs vs PS4-Switch selon Radical Fish

Depuis le lancement du Xbox Game Pass, il n'est pas rare de voir des développeurs et éditeurs chanter les louanges du service de Microsoft. Même si les accords passés entre le géant américain et les éditeurs sont logiquement tenus secrets, le nombre de jeux proposés sur le service laisse entendre que ces derniers s'y retrouvent financièrement. Un développeur qui s'est récemment exprimé à ce sujet le confirme.

À lire aussi : Le Project xCloud rejoint le Game Pass Ultimate sans frais supplémentaires

Felix Klein, co-fondateur du studio indépendant Radical Fish Games, était récemment l'invité du podcast The Duel Screens. Au cours de cette interview, le cas de la présence de CrossCode, jeu de Radical Fish, sur le Xbox Game Pass a été abordé. Interrogé sur le processus qui mène à l'arrivée d'un titre sur le Game Pass, le développeur n'a pas pu parler chiffres, cet élément étant, dans le cas de CrossCode, géré par l'éditeur du jeu selon lui. Il a cependant apporté quelques précisions intéressante sur la manière dont les choses se font :

C'est une très bonne affaire pour nous. Je ne devrais probablement pas vous donner de chiffres mais, pour résumer, Microsoft vous fait une offre et vous paie une somme conséquente en avance, une somme garantie. Et vous ajoutez le jeu au Game Pass ensuite. La somme était suffisamment importante pour nous et notre éditeur et nous avons donc accepté (de mettre CrossCode sur le Game Pass).



Et avant d'arriver sur la version console, il était déjà sur la version PC. CrossCode était un des premiers jeux à sortir sur le Game Pass PC. Mais peu de gens y jouent sur le Game Pass pour PC, peut-être parce que peu de gens jouent via le Windows Store sur PC mais je n'en suis pas sûr.



Mais il y a clairement beaucoup de gens qui y jouent via le Game Pass sur Xbox One. En fait, je suis très surpris du nombre de personnes qui jouent de cette manière. Sur cette plate-forme, Microsoft obtient quelque chose en retour de l'argent qu'ils ont payé (pour avoir le jeu).

À en croire Felix Klein, un autre avantage de la présence d'un jeu sur le Game Pass sur console est que cette dernière lui permet de jouir d'une meilleure visibilité que sur les autres machines :

Je crois que je peux vous dire qu'en ce moment, il y a plus de gens qui jouent (à CrossCode) via le Game Pass que de gens qui y jouent sur PS4 et Switch combinés. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas mais les choses en sont là pour le moment.

En plus d'offrir une meilleure visibilité à un titre, d'autres développeurs affirment que le Game Pass donne également un coup de pouce certain à ses ventes. Pour rappel, l'éditeur du jeu Descenders a récemment affirmé que les ventes hebdomadaires du jeu sur Xbox avaient été multipliées par cinq depuis sont arrivée sur le Xbox Game Pass. Tout le monde a, jusqu'à présent, l'air de s'y retrouver.

Malheureusement pour les curieux, il faudra continuer d'attendre avant de découvrir les sommes dépensées par Microsoft pour ajouter des jeux au catalogue de ce service plus que jamais au coeur de sa stratégie. Pour rappel, CrossCode a débarqué sur consoles le 9 juillet dernier.