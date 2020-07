Japon : Les 10 meilleures ventes de l'année à mi-parcours dévoilées par Famitsu

Parce que certaines civilisations ont eu un jour la bonne idée d'utiliser leurs phalanges pour compter, notre année fut divisée en douze mois, que cela vous plaise ou non. Les experts et docteurs ès mathématiques nous affirment ainsi que la moitié de l'année tombe ainsi à la fin du mois de juin, ce qui permet toujours de dresser un petit bilan des familles, à mi-parcours.

Le jeu vidéo japonais se porte bien, merci pour lui. Avec plus de ¥95 millions (environ 770.000€) dépensés en jeux entre les mois de janvier et juin, le secteur est en croissance (+30 points par rapport à 2019), une première depuis quatorze ans selon Famitsu, qui publie cette semaine la somme chère à Jacky et Ben J.

Et parce que cette année quelque peu confinée ne sera (pour le moment) semblable à aucune autre, le top des ventes de jeux pour les six premiers mois de 2020 se veut... éclectique, naviguant entre nouveautés et refontes de vieux classiques, avec - Japon oblige - une certaine dominance de la Switch, qui place sept titres dans ce top 10, six d'entre eux étant à mettre au crédit de Nintendo :

Sans grande surprise, c'est la très insulaire simulation de vie du constructeur japonais qui remporte temporairement la palme, après un départ tonitruant et un succès qui dure depuis sa sortie en mars dernier. Près de quatre millions d'exemplaires plus loin, le remake de Final Fantasy VII s'approche doucement mais sûrement de son premier million au Japon (la version originale ayant quant à elle atteint le score de 4,2 millions sur PlayStation).

Et si les (déjà) classiques Ring fit Adventure ou Mario Kart 8 Deluxe auront permis aux familles assignées à résidence de se maintenir en forme et de régler pacifiquement leurs comptes, c'et sans doute la présence de Minecraft qui étonne le plus. S'attendait-on vraiment à retrouver la version Switch du jeu de Mojang sorti officiellement en 2011 ?

Si le titre de "jeu le plus vendu de l'année" semble déjà ne plus faire aucun doute, la course aux deux places restantes est plus qu'ouverte, ne serait-ce qu'avec le bon démarrage d'un certain Ghost of Tsushima...