Ghost of Tsushima démarre très bien au Japon et établit un record sur PS4

Comme nous vous l'indiquions plus tôt cette semaine, Ghost of Tsushima est actuellement victime de son succès au Japon. En effet, le jeu de Sucker Punch s'y est mieux vendu que prévu et est actuellement en rupture de stock un peu partout dans l'archipel. Cette popularité se ressent logiquement dans les premiers chiffres de vente du jeu.

Le site du magazine japonais Famitsu vient de révéler son classement des ventes de jeux au Japon pour la semaine du 13 au 19 juillet 2020. Et ce dernier indique à son tour que Ghost of Tsushima a été très bien accueilli par le public japonais. En effet, avec 212.000 exemplaires vendus, l'exclusivité PS4 termine à la première place du classement de cette semaine, loin devant Paper Mario : The Origami King et ses 109.092 exemplaires vendus.

Et l'aventure de Sucker Punch ne se contente pas d'arriver en tête des charts. Avec ses 212.000 exemplaires vendus lors de sa semaine de commercialisation, Ghost of Tsushima effectue le meilleur démarrage d'un jeu First Party de Sony depuis le lancement de la PS4. Il fait mieux que des titres comme Death Stranding, Bloodborne ou encore Marvel's Spider-Man.

Comme l'indique le site Game Data Library, Ghost of Tsushima réalise également le meilleur lancement d'un jeu édité par Sony en près de dix ans. Il faut en effet remonter à la sortie de Gran Turismo 5 en novembre 2010 pour trouver un First Party de Sony effectuant une meilleure première semaine (le jeu de course s'était alors écoulé à 410.486 exemplaires mais le dématérialisé occupait alors une part bien moins importante qu'aujourd'hui).

Sachant que Ghost of Tsushima a rapidement subi des ruptures de stock à travers le pays, le jeu aurait très certainement réalisé un plus gros score si un plus grand nombre d'exemplaires avait été mis en circulation. Cela étant dit, il convient de rappeler que le classement de Famitsu ne tient compte que des ventes de versions physiques des jeux. Il y a donc de fortes chances que Sony ait également vendu un nombre conséquent d'exemplaires du jeu sur le PlayStation Store.