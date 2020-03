Animal Crossing New Horizons : Record de ventes au Japon, les chiffres de la Switch explosent

Plus tôt cette semaine nous vous indiquions que les premières estimations venues du Japon indiquaient qu'Animal Crossing : New Horizons avait battu le record des ventes pour le lancement d'un jeu Switch dans l'archipel. L'information a été confirmée avec des chiffres colossaux.

À lire aussi : TEST de Animal Crossing New Horizons Switch : La grande évasion ?

Le site du magazine japonais Famitsu vient de révéler le classement des ventes de jeux et de consoles au Japon pour la semaine de lancement d'Animal Crossing : New Horizons. Et comme il était possible de le prévoir, le phénomène de Nintendo est arrivé en têtes des ventes. Avec 1.880.626 exemplaires physiques vendus en trois jours, le jeu se paie en plus le luxe de devenir au Japon le meilleur démarrage d'un jeu Switch et le meilleur démarrage de la série Animal Crossing.

Logiquement, ce carton a également eu un impact sur les ventes de consoles. La semaine de la sortie d'Animal Crossing : New Horizons, Nintendo a vendu 392.500 Switch (modèles original et Lite inclus). Ce qui représente une hausse des ventes de 550% par rapport à la semaine précédente et qui permet à la console de passer le cap des 13 millions d'exemplaires vendus au Japon.

Le carton pour Animal Crossing : New Horizons est donc total. De plus, Famitsu ne tenant compte que des ventes physiques, le total des ventes doit être sensiblement supérieur à ces seuls 1.880.626 exemplaires physiques.

Pour rappel, Animal Crossing : New Leaf, sorti sur 3DS, est l'épisode de la série qui s'est jusqu'à présent le mieux vendu avec 12,45 millions d'exemplaires écoulés. À ce rythme, vue la popularité de New Horizons hors du Japon, et sachant que les jeux Animal Crossing se vendent sur la durée, ce record ne devrait pas tenir.