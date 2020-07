Animal Crossing New Horizons passe un nouveau cap de ventes historique au Japon

Animal Crossing New Horizons est clairement un des jeux les plus importants de l'année et un des plus gros succès de la Nintendo Switch. Et à en croire le succès du jeu au Japon, les ventes du jeu ne montrent aucun signe de ralentissement.

Le site du magazine japonais Famitsu rapporte que les ventes physiques d'Animal Crossing New Horizons viennent de passer au Japon le cap des cinq millions d'exemplaires vendus. Plus impressionnant encore, ce chiffre a été atteint en seulement trois mois. En effet, le jeu est sorti sur les Switch du monde entier le 20 mars dernier.

D'après Famitsu, 5.004.720 versions boîte d'Animal Crossing New Horizons ont été vendues au Japon entre le 20 mars et le 28 juin. Il s'agit du premier jeu Switch à passer le cap des cinq millions d'exemplaires physiques vendus dans l'archipel nippon. Il devrait par ailleurs rapidement dépasser les ventes japonaises totales de l'épisode 3DS, Animal Crossing : New Leaf.

Au début du mois de mai dernier, Nintendo déclarait avoir vendu 13,41 millions d'exemplaires (physiques et dématérialisés) d'Animal Crossing New Horizons à travers le monde en seulement six semaines. Le jeu, qui est d'ores et déjà l'épisode le plus vendu de la série, continue de squatter les charts de différents pays, dont la France. Il apparaît donc qu'il est loin d'avoir atteint la limite de son potentiel commercial.