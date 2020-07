Xbox Series X : La date de sortie de la console révélée indirectement par le Microsoft Store ?

Cela fait plusieurs mois que SEGA affirme que Yakuza : Like a Dragon sortira en même temps que la Xbox Series X. Et cela fait aussi plusieurs semaines que le Microsoft Store fait fuiter des jeux non-annoncés et des dates de sortie. Donc lorsque la boutique virtuelle du géant américain donne une date de sortie pour le RPG du Ryu Ga Gotoku Studio, il y a de quoi se poser des questions.

Les pages du Microsoft Store consacrées aux différentes versions de Yakuza : Like a Dragon indiquent que le jeu de SEGA sortira le vendredi 13 novembre prochain sur Xbox One et PC (le Microsoft Store ne permet pour l'instant pas de précommander des jeux Xbox Series X). Une capture d'écran du Microsoft Store est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Sachant que le jeu sortira le même jour sur Xbox One, PC, PS4 et Xbox Series X, et que la version Xbox Series X du jeu est prévue pour le jour de lancement de la console, il est logiquement possible de se demander si la Xbox Series X ne sortira le 13 novembre.

Bien évidemment, cette "fuite" ne garantit rien. Il peut en effet être question d'une date de type "placeholder." La possibilité que la Xbox Series X sorte le 13 novembre prochain ne peut cependant pas être écartée. En effet, le Microsoft Store a récemment fait fuiter eFootball PES 2021, Star Wars Squadrons, Mafia : Definitive Edition ainsi qu'un trailer et la date de sortie de Crysis Remastered. Cette date peut donc être gardée dans un coin de la tête.

Pour rappel, la Xbox One est sortie le vendredi 22 novembre 2013 en Europe. La Xbox 360 est quant à elle sortie le vendredi 2 décembre 2005 (la première Xbox a quant à elle débarqué le jeudi 14 mars 2002 sur le vieux continent).

Que pensez-vous de la date du 13 novembre pour la sortie de la Xbox Series X ? Cette date vous semble-t-elle cohérente ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.