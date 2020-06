Crysis Remastered : La date de sortie et le premier trailer de gameplay en fuite

Ce mercredi 1er juillet, en fin de journée, Crysis Remastered est censé se montrer un peu plus et qui sait, nous dire pour quand il se prévoit. Sauf qu'une boutique a déjà tout révélé avec de l'avance.

À voir aussi : Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition daté en Europe, avec une démo

C'est encore au Microsoft Store que l'on doit cette fuite. Comme vous pouvez le découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous, la fiche complète de Crysis Remastered y a été postée sans ménagement, livrant donc sa date de sortie, calée pour le 23 juillet prochain.

Mais comme on peut toujours faire plus fort, la page US du jeu a un petit bonus, encore plus gênant : le trailer de gameplay qui doit être montré demain soir à 18h00, et que vous pouvez regarder tranquillement ci-dessus.

Voilà voilà, pour l'effet de surprise concernant cette version remasterisée de Crysis qui s'affichera en 4K et HDR sur PC, PS4, Xbox One et est attendu aussi sur Switch.