Star Wars : Encore un jeu non-annoncé en fuite ?

En mars dernier, le PlayStation Network permettait découvrir avec une certaine avance, puisqu'on ne sait toujours pas de quoi il s'agit officiellement, l'existence d'un certain Project Maverick lié à Star Wars. Ce vendredi 12 juin, rebelote avec un "leak" qui nous vient cette fois du Microsoft Store.

C'est vendredi prochain qu'Electronic Arts tiendra son EA Play LIVE 2020, qui devrait nous permettre de connaître son line-up pour la fin de l'année et peut-être même plus. L'étau se reserre autour de ce qui serait le projet Star Wars de Motive Studios, que plusieurs journalistes bien renseignés savaient être le nom de code Project Maverick (Project Maverick : Un mystérieux jeu Star Wars en fuite sur le PlayStation Network).

Le Microsoft Store a en effet publié, brièvement, la fiche d'un certain Star Wars : Squadrons qui pourrait bien être ce titre développé à Montréal. Rien qu'en regardant l'illustration employée (un pilote de X-Wing et un autre de TIE-Fighter, voir notre galerie d'images) on imagine qu'il se se focalisera sur les combats spatiaux. Et ce sera le cas, à travers une campagne solo mais également en multi, selon Jeff Grubb de Venturebeat qui confirme une sortie pour cet automne sur PC et consoles

Il est évident qu'on sera sur nos gardes le 19 juin à partir de 1h00 du matin, tant on espère un successeur aux meilleurs jeux de combats spatiaux tirés de l'univers créé par George Lucas.

