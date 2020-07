eFootball PES 2021 apparaît sur le Microsoft Store et sera... une mise à jour

Konami n'a toujours pas communiqué concernant la prochaine édition de sa série footballistique. Des rumeurs faisaient état d'une version se contentant de mettre à jour eFootball PES 2020, et une fuite semble confirmer.

Le Microsoft Store révèle depuis peu l'existence d'eFootball PES 2021 Season Update. Comme on vous pouvez le voir dans notre galerie d'images ci-dessous, pour les vingt-cinq ans de la licence, Konami est donc parti pour proposer une version qui ne changera rien à la précédente sur le terrain.

L'eFootball PES 2021 Season Update inclut la même jouabilité primée disponible l'an dernier avec eFootball PES 2020, ainsi que diverses mises à jour de joueurs et d'équipes pour la nouvelle saison, sans oublier le mode UEFA EURO 2020™, le tout à un prix d'anniversaire spécial!

Le descriptif révèle que les mêmes modes de jeu seront présents, à savoir le Matchday, le MyClub et la Ligue des Masters, sans oublier l'Euro, et que les clubs du Bayern Munich, FC Barcelone, Manchester United et Juventus restent partenaires.

L'annonce officielle devrait éclairer sur certains points. Existera-t-il malgré tout une version complète en dehors du seul téléchargement de la mise à jour ? N'y aura-t-il vraiment aucune modification de gameplay ? À quel prix sera proposée cette update d'eFootball PES 2020 ? Faut-il y voir, pour le football numérique, un premier pas vers le jeu-service et la fin des éditions annuelles, concept qui avait déjà été évoqué par Electronic Arts au début des années 2010 ?

On imagine que ce choix peut aussi avoir été forcé par la crise sanitaire que nous traversons depuis le début 2020, que le télétravail empêche un rendement optimal et que certaines étapes de développement ne peuvent être abordées de la même façon, comme la motion capture. Et peut-on penser que les équipes de développement ont décidé de se focaliser sur la prochaine génération pour un renouvellement de l'expérience ?

Trop de questions, pas assez de réponses.