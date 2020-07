Halo Infinite : Des déclarations de Phil Spencer font penser à un jeu-service

Début 2019, des déclarations de Kiki Wolfkill de 343 Industries au sujet de Halo Infinite laissait entendre que le jeu pourrait prendre le chemin du jeu-service à cause d'un besoin ressenti d'avoir la possibilité de "changer le contenu du jeu rapidement." Une récente prise de parole de Phil Spencer pousse à croire que Microsoft n'a pas changé son fusil d'épaule depuis.

Phil Spencer a accordé il y a quelques jours une interview au site américain Polygon. Au cours de cette dernière, l'importance de Halo Infinite vis-à-vis du lancement de la Xbox Series X a été abordé. Et si le patron de Xbox n'est pas rentré dans les détails en ce qui concerne le très attendu FPS, ses remarques sur la structure du jeu et les leçons tirées de Halo : The Master Chief Collection ont de quoi mettre la puce à l'oreille :

Tandis que 343 traversait ce périple (la création de la Master Chief Collection, ndlr), les développeurs ont découvert certains des avantages que procure le fait de ne pas demander à nos clients de prendre une décision entre jouer à tel ou tel épisode (de Halo). D'une certaine manière, je trouve que les jeux (de la compilation) sont presque en concurrence les uns avec les autres. Et vous pouvez également le voir avec certaines des licences annualisées disponibles sur le marché.



Et même si Halo n'est clairement pas annualisé, vous vous rendez compte de la quantité d'énergie que vous dépensez à essayer de faire passer les consommateurs, qui sont déjà en train de jouer à votre jeu, vers une nouvelle version de votre jeu. Je pense que le jeu vidéo a évolué et l'idée est désormais que "nos clients sont nos clients et nous devrions respecter où ils sont." C'est un peu la même chose avec notre message concernant Xbox et je pense que vous vous en rendrez compte quand vous verrez comment nous parlons d'Infinite et quand vous découvrirez la structure de ce qu'est le jeu en lui-même.

Les précédentes déclarations de Kiki Wolfkill évoquées plus haut et ces remarques de Phil Spencer concernant le besoin passer d'essayer de convaincre les gens de passer à un nouveau jeu alors qu'ils sont toujours en train de jouer à l'épisode précédent pousse à croire que le multijoueur de Halo Infinite prendra la forme d'un jeu-service perpétuellement mis à jour.

Faut-il également s'attendre à l'ajout de nouveaux chapitres majeurs de campagne des mois après la sortie du jeu plutôt qu'à la sortie de la suite de Halo Infinite (via un découpage de l'histoire en épisodes par exemple) ? S'il n'est pour l'instant pas possible de l'affirmer de manière catégorique, la chose ne peut pas être exclue. Surtout si 343 Industries continue à changer le contenu de la partie multijoueur du jeu.

Pour rappel, Halo Infinite est prévu sur Xbox Series X, Xbox One et PC pour le lancement de la console next-gen de Microsoft à la fin de cette année. Un premier aperçu de la campagne des nouvelles aventures de Master Chief sera donné lors de la "conférence" Xbox Games Showcase de jeudi soir.

Que vous inspirent ces déclarations de Phil Spencer ? Un Halo Infinite perpétuellement étoffé en contenu sur plusieurs années vous conviendrait-il ? Ou préférez-vous des sorties de nouveaux épisodes à l'ancienne ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.