13 Sentinels : Le nouveau jeu de Vanillaware repousse sa sortie et annonce un doublage anglais

Nous y étions presque : après des années de développement bien compliquées et une sortie nippone un peu poussive, le nouveau jeu de Vanillaware s'apprêtait enfin à débarquer chez nous au début du mois de septembre. La vie étant parfois (souvent) mal faite, il faudra finalement ronger son frein quelques semaines supplémentaires... Fichtre !

Annoncé pour le 8 septembre, c'est finalement le 22 du même mois que 13 Sentinels : Aegis Rim sera enfin disponible en Europe, toujours sur PlayStation 4.

Afin de minimiser le courroux des joueurs en mal de baffe visuelle, Atlus tente de faire preuve de sa bonne foi en annonçant pour sa sortie un patch Day One (donc), qui proposera un doublage anglais, en complément de la version originale forcément dans le ton. Le PlayStation Blog propose à ce titre une interview de l'éditrice Allie Doyon, qui a déjà travaillé sur les versions occidentales de Catherine, ou encore Persona 5. L'intéressée revient notamment sur les conditions d'enregistrement de cette localisation, quelque peu perturbées par el famoso virus couronné :

Nous avons commencé normalement l'enregistrement en studio, puis à cause de l'épidémie de COVID-19, nous n'avons plus pu nous y rendre. Toutes les personnes impliquées, dont les propriétaires du studio, les ingénieurs du son et les acteurs, ont dû trouver des solutions alternatives pour réussir à boucler le travail. La sécurité des acteurs est essentielle. Leur travail requiert des poumons sains !

Mais personne ne voulait abandonner l'idée d'un doublage d'excellente qualité en anglais non plus. Il nous a fallu pas mal de temps pour y arriver, mais au final, nous avons pu enregistrer le reste via des appels en visioconférence. Il ne s'agissait pas simplement d'appeler et de discuter entre nous.

Nous avions besoin d'enregistrements audio de haute qualité studio. Par conséquent, les ingénieurs du son ont dû trouver un moyen de travailler avec les enregistrements faits en direct, mais aussi de les intégrer par la suite dans le jeu et il a fallu trouver un moyen de rendre le script lisible et à la bonne taille pour les acteurs via l'appel vidéo. Pour atteindre une qualité studio, les acteurs ont aussi dû transformer leur logement en studio de fortune, parfois même jusqu'à aller s'installer confortablement dans un placard avec un bon micro ! Il va sans dire qu'il y a eu de nombreuses complications techniques, mais tout le monde a vraiment fait le maximum pour que tout se passe bien.

Décalez donc vos rendez-vous : 13 Sentinels : Aegis Rim et son récit entremêlé sortira finalement le 22 septembre 2020 chez nous. Si tout marche comme prévu, évidemment...