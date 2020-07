Assassin's Creed Valhalla met l'accent sur Eivor dans une vidéo prédictive

Après nous avoir proposé de choisir le sexe du personnage principal d'Assassin's Creed Odyssey, non sans préciser que seule Kassandra était considérée comme "canon" dans la mythologie de la série, Ubisoft semble décidé à mettre les deux héros du prochain épisode sur un pied d'égalité. Mais dans les faits, rien n'est gagné.

L'annonce était tombée peut de temps après l'officialisation d'Assassin's Creed Valhalla : contrairement à l'aventure de 2018 situé en Grèce Antique, les deux sexes d'Eivor seraient cette fois "canon" dans la grande saga Assassin's Creed. Seule ombre au tableau : dans toute la communication qui entoure depuis le printemps cette aventure scandinave, c'est bien la déclinaison masculine d'Eivor qui tient le haut de l'affiche.

Malgré les justifications du service marketing d'Ubisoft, rien n'y fait, et ce n'est pas la bande-annonce du jour, entièrement consacrée au héros d'Assassin's Creed Valhalla, qui rééquilibrera la balance.

Face à ce qui semble être un oracle bien informé par ses sources de l'industrie, Eivor se voit symboliquement déshabillé, et le portrait dessine un viking empreint de doutes et de conflits internes, et qui risque bien de tout perdre dans sa conquête de pouvoir.

La soif d'Eivor pourra-t-elle être étanchée avant qu'il ne soit trop tard ? Verra-t-on un jour son pendant féminin en action ailleurs que dans notre gameplay maison ? Réponse à la sortie d'Assassin's Creed Valhalla sortira le 17 novembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One; et plus tard sur PlayStation 5, Xbox Series X et Google Stadia.