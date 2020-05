Assassin's Creed Valhalla : Le directeur narratif affirme que les deux sexes seront "canon"

Faute de pouvoir profiter des salons estivaux pour profiter d'un gros coup de projecteur, c'est par l'intermédiaire d'un exercice de teasing résolument artistique qu'Ubisoft a levé la semaine dernière le voile sur le nouvel épisode de la série Assassin's Creed, qui se rappelle au bon souvenir des joueurs après une année de pause.

Les multiples indices évoquant un hypothétique Assassin's Creed Ragnarok n'étaient donc pas si éloignés de la réalité, puisque Valhalla nous plongera bel et bien en territoire viking, comme le dévoilait le premier trailer mettant en scène un guerrier à la lame forcément fine.

Mais cette première vidéo masculine ne suffisait pas à découvrir "les" protagonistes de cet épisode du Grand Nord, et il aura ainsi fallu attendre de découvrir l'une des nombreuses éditions Collector du jeu pour découvrir qu'Eivor pourrait tout aussi bien prendre les traits d'une femme que ceux d'un homme. "Comme dans Odyssey", rétorqueront justement certains, mais Ubisoft semble avoir tiré les leçons de ce dernier.

En effet, si le sexe de votre personnage était laissé à votre discrétion, seule le personnage de Kassandra était considérée comme "canon" dans la série, Alexios étant ainsi relégué au rang de frangin dans la chronologie officielle, et un certain DLC nous aura a priori permis de comprendre pourquoi. Mais malgré ce choix, deux tiers des joueurs ont toutefois opté pour ledit frère, et tant pis pour l'histoire officielle.

Avec Assassin's Creed Valhalla, les choses seront donc différentes, comme l'a expliqué sur un certain réseau social le directeur narratif Darby McDevitt :

Both choices are canon, but we're not going to spoil how we managed that trick until you play the game. 😎 - Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) April 30, 2020

Les deux choix seront "canon", mais nous n'allons pas dévoiler comment nous sommes parvenus à cette astuce avant que vous ne jouiez au jeu.

Peu importe votre préférence, Eivor sera dans les deux cas le personnage qui poursuivra officiellement l'histoire de la pléthorique saga, qu'on se le dise. Bien évidemment, les fans d'Assassin's Creed se creusent déjà la tête pour comprendre par quel miracle cette pirouette scénaristique pourrait être rendue possible, et nous attendons donc vos propres théories du complot dans les commentaires ci-dessous.

Si la version masculine sera campée par l'acteur Magnus Bruun, que vous avez pu apercevoir dans The Last Kingdom, son pendant féminin sera doublé par l'actrice Cecilie Stenspil, une habituée des pièces de théâtre et séries télévisées danoises.

Il y en aura quoi qu'il arrive pour tous les goûts, puisqu'Assassin's Creed Valhalla est déjà annoncé par Ubisoft pour la fin de l'année 2020 sur à peu près tous les supports : Google Stadia, PC (via l'Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, UPlay, Xbox One et Xbox Series X.