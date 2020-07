TEST du Nacon Wired Compact Controller Camo : Le bon complément à votre DualShock 4

Le Wired Compact Controller n'est pas à proprement parler une nouveauté puisque ce gamepad figure au catalogue de Nacon depuis bientôt deux ans. La déclinaison « Camo » est en revanche plus récente et puisque nous n'avions jamais essayé le coloris de base, voici le test de cette version.

Il y a encore quelques années, nous aurions débuté cet article en évoquant le relatif anonymat de Nacon, un constructeur qui tente de se faire un nom au milieu de nombreux spécialistes. Aujourd'hui, l'accessoiriste français fait partie de ces spécialistes et constitue même une des références sur le marché avec des modèles très simples à petit prix et des produits plus ambitieux, bardés de fonctionnalités. Sur PC, Nacon dispose d'un gamepad encore plus abordable que ce Wired Compact Controller, mais sur PlayStation 4, c'est le premier prix. Un premier prix d'ailleurs sensiblement moins coûteux que la fameuse DualShock 4 de Sony. Mais boxent-ils dans la même catégorie ?

Conception dite « symétrique »

Sur sa gamme Revolution, Nacon s'est fait l'un des plus ardents soutiens du design « Microsoft » avec les deux mini-sticks disposés de manière asymétrique sur le gamepad. A contrario, le Wired Compact Controller qui nous occupe aujourd'hui repose sur le design popularisé par Sony avec ses différentes DualShock. Une organisation dite « symétrique » des deux mini-sticks, au même niveau l'un par rapport à l'autre. Les deux approches ont leurs supporters et leurs détracteurs, mais le logo « PlayStation Official Licensed Product » justifie pleinement l'adoption du modèle symétrique.

La disposition des champignons n'est pas le seul élément que l'on pourrait dire emprunté à la DualShock 4 de Sony. En effet, Nacon utilise des poignées relativement courtes comme on a l'habitude d'en voir sur PlayStation 4. Cela ravira assurément les mains petites et moyennes. En revanche, les plus grandes pesteront à peu près autant qu'avec la DualShock 4. Remarquons toutefois que le galbe des poignées est sensiblement différent. Nacon a opté pour quelque chose de plus trapu qui, c'est vraiment une question de goût et de morphologie, semble un tout petit peu plus agréable. Notons par contre que les revêtements sont moins convaincants.

Sur le corps de la manette, il n'y a pas de problème particulier et l'utilisation d'un coloris camouflage permet de limiter les traces de doigts. Sur les poignées cependant, on aurait aimé que Nacon applique comme c'est de plus en plus souvent le cas un revêtement plus rugueux de sorte que la manette n'ait aucune chance de nous échapper. On peut aussi avoir tendance à faire glisser nos doigts sur les boutons principaux, mais c'est incontestablement au niveau des mini-sticks que le souci est le plus net : on s'y habitue, bien sûr, mais leur sommet a tendance à se dérober sous nos doigts qui peuvent glisser sur les mouvements les plus rapides.

Filaire, mais un câble de bonne longueur

Soulignons la bonne qualité de la croix directionnelle et, même si les boutons L1 / R1 auraient gagné à être encore un peu plus accessibles, la bonne précision des contrôles de tranche. La taille des boutons principaux est impeccable et le pavé tactile répond très bien aux sollicitations. Hélas, il faut faire une croix sur les fonctionnalités Sixaxis de la DualShock 4. Sans doute Nacon a-t-il décidé de s'en passer afin de réduire les coûts de fabrication. La décision reste malgré tout surprenante dans la mesure où Nacon avait déjà pu faire de substantielles économies en ne proposant qu'un gamepad filaire quand la DualShock 4 se passe de câble.

Ce faisant, l'accessoiriste français n'a pas besoin de batterie et plusieurs composants s'avèrent moins coûteux. Nous aurions également aimé que Nacon adopte un modèle de câble dit tressé, plus confortable, mais reconnaissons qu'il n'a pas lésiné sur la longueur : avec 3 mètres, on peut effectivement jouer dans le canapé sans se poser de question. Dommage, le câble n'est pas détachable, enfin pas sans ouvrir la manette. Puisque nous parlons de la connectivité, il est bon de souligner qu'un connecteur mini-jack 3,5 mm est présent entre les mini-sticks. Sans surprise, il est dédié au branchement d'un casque audio.

Comme à son habitude, Nacon propose une manette estampillée PlayStation 4, mais qui se montre parfaitement compatible PC. Il n'y a besoin d'aucun pilote supplémentaire, Windows la reconnaît impeccablement, mais il est toutefois bon de souligner que seul le mode Xinput est de la partie. Si vos jeux utilisent encore le DirectInput, il faudra vous tourner vers un autre gamepad... ça ne manque pas sur PC, mais le Wired Compact Controller perd alors un chouia de sa polyvalence.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN BONNE ALTERNATIVE À VOTRE DUALSHOCK ! Non, le Wired Compact Controller de Nacon ne saurait être comparé à la DualShock 4. Ou plutôt, s'il ne démérite pas face au gamepad officiel de Sony, le produit Nacon reste un cran en-dessous... comme son prix d'ailleurs. Le fait est que pour moins de 40 euros, la manette de l'accessoiriste français est une très bonne solution d'appoint. Elle ne remplacera pas la DualShock 4, mais viendra, en complément, notamment pour jouer à deux... ou plus. Nacon réalise ici un produit précis, confortable et parfaitement compatible. Sur PlayStation 4 c'est une belle réussite. Sur PC en revanche, il faut reconnaître que la concurrence féroce ne plaide pas trop en sa faveur sauf à privilégier la disposition des mini-sticks « à la mode PlayStation ».

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Excellente ergonomie, à la mode PlayStation Coloris « camouflage » original

Câble USB de 3 mètres

Boutons de bonne taille, agréables et réactifs

Croix directionnelle précise

Mini-sticks qui répondent bien aux sollicitations Exclusivement filaire, câble non détachable

Des boutons L1 / R1 pas très accessibles

Revêtement des mini-sticks glissant

Moins complète que le DualShock 4 (filaire, Sixaxis)