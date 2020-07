Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered fait une croix sur le multijoueur local, les explications

Parmi la myriade de remakes qui auront pointé le bout de leur nez (refait) sir cette génération, nous aurions presque oublié l'arrivée prochaine de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, qui avait choisi de reporter sa sortie, peut-être après les premières impressions peu enthousiasmes de notre cher Rudy.

À voir aussi : TEST de Paper Mario The Origami King : Un parti plis aventureux

Le lifting de cette aventure sortie à l'origine sur GameCube devait permettre sur le papier de retrouver les joies d'un action RPG coopératif, puisque la version originale permettait aux mieux lotis de brancher jusqu'à quatre Game Boy Advance, afin de défendre la caravane à plusieurs. Car c'est bien connu : plus on est de fous, plus on rit. Demandez à Trazom, pour voir.

Et pourtant, malgré les promesses de Square Enix, la foudre vient une nouvelle fois de s'abattre sur l'aventure remasterisée, puisque le compte officiel japonais de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition vient d'annoncer une (très) mauvaise nouvelle pour les canapés des rôlistes de ce monde :

Comme nous l'avons expliqué lors de notre présentation, le jeu ne proposera pas de mode multijoueur en local. Pour des raisons inhérentes au développement, il nous a fallu choisir entre la possibilité de joueur à plusieurs offline ou online. Nous avons préféré le jeu en ligne afin que plus de joueurs puissent en profiter.

Est-ce donc cela la modernité ? Comme l'a ensuite affirmé le traducteur Robert Sephazon, le fait de sélectionner le mode multijoueur envoie directement sur la page de matchmaking :

This screenshot from Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered indicates that online matchmaking will be limited exclusively to dungeon exploration. Selecting the multiplayer option immediately brings up the online matchmaking menu. pic.twitter.com/WYq73rmwpi