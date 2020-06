Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition daté en Europe, avec une démo

On le sait chez Gameblog, c'est probablement l'un des remasters que vous attendez le plus depuis... pfiou, on ne peut même pas mesurer. Le report de la nouvelle version de Final Fantasy Crystal Chronicles vous avait fait du mal ? Pas d'inquiétude, il sera à vous cet été et pas plus tard.

À voir aussi : TGS 2019 : Rudy a joué à Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered, c'était mieux avant ?

Et oui, grande nouvelle : nous serons servis le même jour que le Japon. C'est le 27 août prochain que Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition débarquera en Europe sur Android, iOS, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Cette sortie de la version améliorée du jeu GameCube paru en 2003 sera par ailleurs accompagnée d'une version d'essai gratuite, intitulée Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition Lite. Celle-ci vous permettra de parcourir les trois premiers donjons en solo comme en multijoueur en ligne. La progressions sera évidemment conservée en cas d'achat.

Mieux, les possesseurs de la version complète pourront inviter jusqu'à trois joueurs ayant téléchargé la version Lite à se joindre à eux pour visiter les treize donjons du jeu.

Et on rappelle les améliorations apportées avant de se quitter :

Chat rapide : de nouvelles commandes tactiques pour donner facilement des instructions écrites à vos équipiers pendant les parties multijoueur en ligne

Décompte magique : un nouveau système de décompte aidant les joueurs à synchroniser et combiner leurs attaques magiques pour libérer toute leur puissance

Améliorations de l'interface : les limites de capacité matérielle ont été repoussées et une mini carte a été ajoutée à l'interface afin que les joueurs aient toujours une vue stratégique de leur environnement

Modes de difficulté supplémentaires : une fois le scénario principal terminé, les aventuriers les plus audacieux pourront explorer des donjons difficiles comme la mine de Cathuriges, qui renferme de puissants ennemis et de nouveaux défis. Ces exigeants donjons d'après-jeu sont disponibles dans la version complète de FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES REMASTERED EDITION uniquement

Bande originale mise à jour : plus de 50 morceaux ont été composés pour FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition par la compositrice du jeu d'origine, Kumi Tanioka, y compris des versions réenregistrées des thèmes populaires Sound of the Wind et Starry Moonlit Night.

Voilà, on se quitte.