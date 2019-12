Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition est reporté

Parfois, on se dit que la vie ne vaut rien, mais que rien ne vaut la vie... Et puis une annonce inopinée vous fait replonger dans le spleen, le blues. Pour ceux qui se voyaient déjà sur Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition pendant que souffle le vent frais de l'hiver, ça risque d'arriver.

C'est une remasterisation qui était calée pour le 23 janvier prochain. Peut-être les retours, dont celui de notre bon Rudy au Tokyo Game Show (TGS 2019 : Rudy a joué à Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered, c'était mieux avant ?), ont démontré trop de faiblesses.

Toujours est-il que Square Enix a procédé à cette annonce sur les réseaux sociaux :

Since announcing #FinalFantasy CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition, we've read so many positive messages filled with encouragement, and all of us on the team would like to thank you for the support you've shown us so far. [1/5] pic.twitter.com/lZQ65lQQoi