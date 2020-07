Zelda Breath of the Wild 2 : Des doubleurs affirment avoir enregistré tous leurs dialogues

Depuis son annonce, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 s'est fait extrêmement discret. Les fans de Link et compagnie n'ont depuis eu que des rumeurs et des offres d'emploi à se mettre sous la dent. De récentes déclarations laissent cependant entendre que le projet avance bien.

Le site Nintendo Life rapporte des déclarations récemment entendues dans le podcast espagnol A Coffee With Nintendo. Et pas n'importe quelles déclarations. Il s'agit en effet de celles de Nerea Alfonso et Marc Navarro, les voix espagnoles officielles dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Interrogés au sujet de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, les deux comédiens ont affirmé avoir enregistré la totalité de leurs répliques pour ce jeu.

L'industrie du jeu vidéo étant un secteur où le plus grand secret est généralement de mise, Nerea Alfonso et Marc Navarro se sont rapidement demandés s'ils avaient le droit de révéler une telle information. S'il y a de (très) fortes chances que non, le mal est fait comme dirait l'autre. Cette précision maladroitement apportée par les deux comédiens pousse à croire que le développement du jeu en est déjà à un niveau de développement avancé, le doublage arrivant relativement tard dans le processus de développement d'un jeu.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 a été annoncé sur Switch lors de l'E3 2019. Un peu plus d'un an plus tard, le jeu n'a toujours pas de date de sortie annoncée.

