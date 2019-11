Zelda Breath of the Wild 2 : Un insider évoque sa période de sortie

S'il est un exercice auquel n'importe quel quidam lambda semble désormais pouvoir s'adonner, c'est bien celui de la prédiction : avec trois fois rien, ou un doigt mouillé, n'importe quel internaute peut prétendre à son quart d'heure de célébrité, pour peu qu'il assume sur la durée.

Et le teaser en chef du jour s'appelle Sabi, en tout cas sur Twitter, et se présente lui-même comme "l'une des sources les plus fiables dans les rumeurs concernant le jeu vidéo", rien que ça. Bon, le gus avait tout de même visé juste en annonçant Deathloop et Ghostwire Tokyo avant le début de la conférence Bethesda de l'E3 2019. Soit.

Bien sûr de lui, Sabi vient comme ça de balancer ce qu'il croit être l'année de sortie du prochain jeu d'aventure le plus attendu du côté de Kyoto : The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 (en attendant que Nintendo lui trouve un blase plus approprié, bien évidemment) :

I would tell you Botw2 is planned to release in 2020, but Zelda release dates are historically delayed, internally or publicly LOL - Sabi (@New_WabiSabi) November 12, 2019

Je vous dirais bien que Breath of the Wild 2 est prévu pour sortir en 2020, mais les dates de sortie des Zelda ont historiquement toujours été repoussées, que ce soit en interne ou publiquement annoncé.

Bien sûr de lui, Sabi précise d'ailleurs en répondant à un twittos :

This isn't speculation, just current plans. - Sabi (@New_WabiSabi) November 12, 2019

Ce n'est pas de la spéculation, seulement ce qui est prévu pour le moment.

Bon, admettons qu'il y a un point sur lequel personne ne pourra lui donner tort : ces dernières années décennies, tous les épisodes des aventures de Link auront été repoussés, y compris Breath of the Wild, qui devait à l'origine sortir sur Wii U uniquement. La suite, vous la connaissez...

Aura-t-on l'occasion de voir les nouvelles aventures de Link et Zelda débarquer en 2020 pour affronter de face l'arrivée des consoles nouvelle génération de la concurrence ? Seul l'avenir nos le dira.