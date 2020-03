Zelda Breath of the Wild 2 : De nouvelles rumeurs évoquent le retour des donjons

La période hygiéniste que nous traversons nous amène à reprendre certaines bases, comme le lavage de mains qui prend plus que jamais une dimension stratégique, même lorsque l'on porte déjà des gants. Ce qui ne change pas, en revanche, ce sont les pincettes dont il convient de s'équiper pour manipuler les fameuses rumeurs de l'industrie vidéoludique.

Et parce qu'il faut encore et toujours se contenter du trailer d'annonce de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 pour deviner ce que Nintendo nous réserve concernant l'avenir de la série, les rumeurs vont bon train. Et c'est justement le spécialiste du leak Tyler McVicker (qui s'était fait un petit nom en évoquant un épisode VR d'Half-Life dès 2016), responsable de la chaîne YouTube Nintendo News Network, qui s'est récemment exprimé sur Twitch, dévoilant quelques éléments "de son cru" concernant la suite de Breath of the Wild.

Selon le très informé gusse, dont les propos ont été listés sur Reddit, voici ce que les joueurs pourraient peut-être découvrir dans ce second chapitre :

Le jeu serait dans sa première partie plus linéaire que le premier épisode , puisque Link s'est déjà familiarisé avec Hyrule, et qu'il n'a donc plus de raison d'escalader de nouvelles tours

, puisque Link s'est déjà familiarisé avec Hyrule, et qu'il n'a donc plus de raison d'escalader de nouvelles tours La world map serait remplie d'un miasme qui n'est autre qu'une manifestation de Ganon : il faudrait ainsi purifier chaque zone les unes après les autres pour espérer progresser

: il faudrait ainsi purifier chaque zone les unes après les autres pour espérer progresser Chaque zone serait plus travaillée dans cette suite, et les donjons qui faisaient tellement défaut à Breath of the Wild seraient ainsi de retour

Si rien ne permet de vérifier la véracité de ces dires, ils ont au moins le mérite de coller avec l'ambiance du premier (et unique) trailer du jeu, en plus de fournir quelques astuces pour rendre un univers que l'on pensait familier à nouveau surprenant. Et si tel est le cas, autant se l'avouer : la purification et la chasse au miasme risque de soulager plus d'un confiné.

McVicker pourra-t-il cette fois encore lever un sourcil en nous affirmant qu'il nous l'avait bien dit ? Réponse à la sortie de Breath of the Wild 2, prévue un jour, c'est certain, sur Switch.

