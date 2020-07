TEST du Lenovo Legion Y540 : Une valeur sûre... plus abordable

Nous avons testé il y a quelques mois le Y740, un laptop Lenovo haut de gamme. Cette fois nous avons eu accès à une version plus abordable et entrée de gamme : le Y540 qui conserve certaines caractéristiques, tel qu'un design qui fait mouche, mais avec quelques compromis pour le rendre plus accessible.

Puisqu'il est inutile de changer une recette qui marche, le Y540 conserve à peu de choses près les lignes qui font le charme de son grand frère. Un design sophistiqué charmant, notamment grâce à ce léger décalage de l'écran sur lequel nous reviendrons plus en détails plus tard, très sobre et en même temps redoutablement efficace. On notera évidemment le compromis des matériaux par rapport au Y740. Ici nulle question d'aluminium brossé et le châssis est entièrement en plastique. Dommage mais c'est le prix à payer (c'est le cas de le dire) pour expliquer la différence de tarif entre les deux modèles, soit 1100 euros comme prix d'entrée. Pas de métal non plus pour la dalle clavier qui propose du soft-touch agréable au doigt mais qui a la fâcheuse tendance à marquer très vite.

Plus compact

Le modèle se montre aussi plus compact puisqu'on passe d'un 17 pouces à un 15 pouces avec un gabarit de 365 x 260 x 26 mm pour 2,3 kgs, soit tout de même 600 grammes de moins que le Y740. L'écran est une dalle IPS mate, dans la bonne moyenne, avec un bon contraste et une luminosité satisfaisante. On saluera une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui est une excellente nouvelle car le PC sera amené grâce à sa configuration a dépasser le classiques 60 Hz dans certains jeux. Les bords sont fins si on fait exception de la bande directement sous l'écran.

Une fois le PC ouvert on constate un autre sacrifice au niveau du clavier avec un classique chiclet (clavier gomme) qui n'est pas compatible RGB mais qui propose un rétroéclairage tout de même, avec trois niveaux histoire de ne pas être totalement démuni dans le noir complet. La qualité est quand même présente avec un bon retour de touche, une frappe "moelleuse" et une bonne précision. Il y a finalement peu de raté et même si le clavier fait forcément moins bien en jeu qu'un bon vieux mécanique, cela pourra satisfaire les joueurs qui ne sont pas trop exigeants.

Le coin des connectiques :

1 x USB-C

1 x Mini-DisplayPort

2 x USB 3.1 Gen 1

1 x HDMI

1 x Ethernet

1 x Adaptateur secteur

Une configuration de qualité

Plus abordable ne veut pas dire configuration à la rue bien au contraire ici :

Processeur : Intel Core i7 9750H

: Intel Core i7 9750H Carte Graphique : RTX 2060

: RTX 2060 RAM : 16 Go

: 16 Go Stockage : SSD + disque dur selon les modèles

Il y a vraiment de quoi faire pour du Full HD en toute tranquillité pendant plusieurs années.

Shadow of the Tomb Raider : 70 FPS de moyenne en Full HD et options en ultra (DX12)

Metro Exodus : 65 FPS de moyenne en Full HD avec options très hautes (DX12)

La 2060 est exploitée à son maximum. Il est possible d'activer le RTX mais bien évidemment on vous conseille de mûrement réfléchir vos options techniques dans un jeu comme Metro Exodus car il faudra faire des concessions. La carte reste une entrée de gamme RTX donc il faut garder cela à l'esprit. Malgré tout, le PC vous offrira de quoi profiter de AAA dans de bonnes conditions sans se faire de soucis, et c'est bien là l'essentiel.

Si l'affichage est globalement très bon, c'est bien différent du coté de l'audio avec des haut-parleurs de piètre qualité qui peinent à délivrer un son correct. Celui-ci est étouffé et le traitement logiciel Dolby Atmos apporte une surcouche sonore qui n'améliore en rien le résultat final.

x x x x x EN RÉSUMÉ LA FORCE TRANQUILLE DE CHEZ LENOVO Ce PC symbolise un peu la force tranquille de la gamme Legion. Il permet de jouer dans de bonnes conditions sans trop dépenser (même si ca reste un budget conséquent). En effet pour 1100 euros en moyenne (selon le modèle) vous avez accès aux AAA dans de très bonnes conditions en Full HD sans avoir besoin de faire de compromis. En prime vous pouvez activer le RTX dans les jeux compatibles même si pour en profiter pleinement il faudra revoir certaines ambitions à la baisse. Ce Y540 est donc tout à fait convaincant.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : De bonnes performances

De belles lignes

Un bon écran 144 Hz Des haut-parleurs bas de gamme

Un châssis entièrement plastique