Crash Bandicoot 4 brosse les fans dans le sens du poil avec un nouveau niveau en vidéo

Après des rumeurs de plus en plus persistantes évoquant son retour, et les sacrifices rituels d'un certain Camille qui n'avait jamais vraiment perdu espoir, le plus célèbre des péramélidés est bel et bien de retour. Mais le père Crash saura-t-il se montrer à la hauteur de la trilogie récemment remakée ?

Alors que Crash Bandicoot 4 It's About Time soufflait hier le chaud et le froid en annonçant coup sur coup une centaine de nouveaux niveaux, mais aussi quelques microtransactions tristement bien ancrées dans leur époque, nos confrères d'IGN profitent de l'exclusivité de l'annonce ayant eu lieu lors du Summer Game Fest pour présenter une toute nouvelle séquence de gameplay qui n'a pas volé sa recette.

Parcourant une plage de sable fin sur laquelle des pirates ont élu domicile, la vidéo du jour tient à rassurer les fans sur la présence d'éléments iconiques de la série, des fruits Wumpa au masque chirurgical Aku Aku en passant par les caisses de TNT, tous les fondamentaux sont là. Les complétistes pousseront quant à eux un soupir de soulagement en constatant le retour des compteurs chiffrés, synonyme d'un 100% durement gagné à la sueur de son front.

En revanche, le mystère continuera de planer sur cette mystérieuse caisse floquée d'une tête de requin que l'on aperçoit brièvement à la fin. Camille en placerait sûrement une pour Maneater, mais là n'est pas la question.

Crash Bandicoot 4 It's About Time est attendu pour le 2 octobre 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One.