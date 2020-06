Crash Bandicoot 4 It's About Time : Une vidéo ce soir à 17h pour sa révélation mondiale

Crash Bandicoot 4 It's About Time se montrera officiellement ce soir à 17h, heure française, après de multiples leaks venus des enfers d'internet. Petite teaser en attendant, histoire de PATIENTER au chaud chez soi ou au bureau.

À voir aussi : PS5 : La DualSense a un slogan... Très sensé

Les nouvelles aventures du très marsupial vont donc se montrer officiellement et pour la toute première fois ce soir à 17h, dans le cadre d'un trailer tout ce qu'il y a de plus officiel. Rapelons que de multiples leaks sont déjà arrivés sur terre, par le biais du net et de quelques personnes avides de célébrité.

🌀😮🌀 Tune in June 22 @ 8AM PDT / 4PM BST for Crash Bandicoot™ 4: It's About Time reveal. Official reveal > leaks, promise 😉 pic.twitter.com/chSNyILcpn - Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) June 21, 2020

Le twitter officiel du jeu annonce donc la nouvelle, en peitte vidéo teaser, comme vous pouvez le voir ci-dessus dans notre player enchanté.

Comme dit dans une précédente news, Crash va devoir de nouveau affronter ses ennemis jurés, à travers le temps et l'espace.

Bref, rendez-vous ce soir pour en découvrir plus, dans le cadre des Summer Game Fest. Quant aux yeux globuleux...