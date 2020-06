Crash Bandicoot 4 aurait des microtransactions et BEAUCOUP de niveaux

Les fans du marsupial créé par Naughty Dog n'en peuvent plus d'extase : Crash Bandicoot reviendra à la rentrée dans une aventure originale qui s'annonce particulièrement dodue, et en veut à votre porte-monnaie.

On pouvait le subodorer avec l'annonce de skins pour Crash et Coco offertes en précommande. Voici une quasi-confirmation. Comme le révèle la page de Crash Bandicoot 4 It's About Time sur le Microsoft Store (voir l'image dans notre galerie ci-dessous), celui-ci devrait proposer des achats in-app, autrement dit des microstransactions.

On imagine qu'il devrait surtout être question de cosmétique. Mais sait-on jamais ce que l'argent réel pourrait nous laisser acheter.

Le jeu de Toys For Bob a également fait parler de lui par le contenu d'un mail de l'enseigne Gamestop aux joueurs intéressés.

Le contenu partagé par le twittos ci-dessus permet d'apercevoir, en plus d'un sablier collector, cette mention :

Une suite complète avec plus de 100 niveaux, de nouveaux modes de jeu et de nouvelles compétences pour un gameplay innovant.

Comme le rappellent nos confrères d'IGN, les épisodes de la trilogie originale comprenaient chacun à peine plus d'une trentaine de stages. Voilà qui promet un challenge équivalent,de longues heures d'amusement et pourrait, pour certains, justifier d'un prix de 69,99 euros auquel les remasterisations n'avaient pas habitué le consommateur.

Crash Bandicoot 4 It's About Time est attendu pour le 2 octobre prochain sur PS4 et Xbox One.

