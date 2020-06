Kingdom Hearts Dark Road : Nomura explique avoir le jeu en tête depuis de nombreuses années

Faudra-t-il bientôt être diplômé en philosophie analytique pour décrypter la tentaculaire saga Kingdom Hearts ? Adepte des noms pour le moins alambiqués, le crossover nomuresque épaissit dès aujourd'hui le mystère, avec la sortie de Dark Road sur Android et iOS.

La sortie de ce nouveau "jeu dans le jeu", qui revient sur la jeunesse de Xenahort et de Maître Eraqus non sans mettre en scène un nouveau quatuor de mystérieux protagonistes, a poussé le créateur et réalisateur de la série à se fendre d'un long message explicatif à destination des joueurs :

L'arc du Chercheur des Ténèbres, qui a mis en vedette la bataille contre Xehanort, s'est terminé avec Kingdom Hearts III, n'est-ce pas ? Ce sera donc un peu bizarre de dire que ce nouveau jeu fait partie de cette saga. Surtout parce qu'il ne s'agit pas de la bataille contre Xehanort, mais du propre combat de Xehanort.



Je sais que certains pourraient dire que c'est un peu trop compliqué... et oui c'est probablement le cas. La vérité est que j'avais ce concept d'histoire en tête depuis des années, mais il ne cadrait tout simplement pas avec les concepts que le reste de l'équipe de développement souhaitait explorer, et j'étais sur le point d'y renoncer.



Mais l'équipe d'U χ voulait développer un jeu avec un nouveau protagoniste, et beaucoup d'entre eux étaient des fans inattendus de Xehanort, et nous avons finalement créé ce jeu grâce à leurs efforts.

Rassurez-vous : la sortie de Dark Road n'est a priori qu'une simple étape dans cette année un peu folle,puisqu'un mystérieux trailer nous teasait l'arrivée probable de deux nouveaux épisodes pour 2020. Vous en vouliez du Kingdom Hearts ? Eh ben on va vous en donner !