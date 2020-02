Kingdom Hearts Dark Road est en réalité un jeu dans le jeu, explications et images

Plus le temps passe, et plus le créateur de la série Kingdom Hearts peine à cacher son amour pour la cultissime série Les Shadocks, qui s'est souvent demandé à voix haute "Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?". Telle est plus que jamais la question...

Récapitulons pour tenter de ne perdre personne en route : le mois dernier, Tetsuya Nomura annonçait tout de go l'arrivée de deux nouveaux jeux se déroulant dans l'univers à la croisée des licences Final Fantasy et Disney. Le lendemain, nous découvrions le nom de code de l'un de ces deux projets : Kingdom Hearts Xehanort, un jeu mobile qui invitait les joueurs à deviner son véritable blase. Enfin, le titre profitait du dernier jour de janvier pour officialiser son titre définitif, à savoir Kingdom Hearts : Dark Road.

Jusqu'ici assez avare en informations tangibles sur ce qui ferait la substantifique moelle de ce nouvel épisode, Square Enix lâche aujourd'hui via son site officiel quelques informations qui vont continuer à rendre la chose pour le moins difficile à suivre. Rassurez-vous, le jeu ne change pas de nom, mais il s'agira en réalité d'une expérience à la limite du méta, puisque Kingdom Hearts : Dark Road sera en réalité un jeu uniquement accessible via l'application Union χ, lancée en 2015 au Japon, et en 2016 chez nous.

Comment faire simple...

Intégré à cette application, Dark Road pourra toutefois être lancé directement via le menu principal de celle-ci, et ne nécessitera donc pas d'avoir déjà accumulé un peu de skill dans cette dernière. En revanche, la combinaison de ces deux parties d'une même application donnera naissance à Kingdom Hearts U χ Dark Road, une fusion qui ne vise pas à continuer la longue tradition de titres alambiqués comme 358/2 Days, mais bien à récompenser les joueurs ayant passé de nombreuses heures sur Union χ : ces derniers pourront en effet convertir des points précédemment accumulés en cartes utilisables via Dark Road. On vous avait dit que ça allait être compliqué.

Square Enix a profité de l'occasion pour dévoiler quelques visuels de Dark Road triés sur le volet, ce qui nous permet de découvrir ces différents types de cartes, qui s'utiliseront lors de combats faisant la part belle aux réflexes et au rythme haletant. Il faudra malheureusement se contenter des quelques images de notre galerie du même nom pour le moment, aucun extrait de gameplay n'ayant malheureusement été dévoilé à ce stade.

Si vous avez tout suivi sans broncher, vous êtes donc fin prêts à découvrir Kingdom Hearts : Dark Road, qui se lancera via Union χ au printemps 2020 sur Android et iOS.