Kingdom Hearts Dark Road dévoile le look de ses personnages imberbes

Alors que Square Enix peut continuer de surfer avec décontraction sur la vague Final Fantasy VII Remake, le facétieux Tetsuya Nomura continue d'être sur tous les fronts, puisque la tentaculaire saga Kingdom Hearts devrait bientôt revenir sur mobiles, avec un troisième opus qui aura pris tout son temps pour voir le jour.

Que les joueurs désireux de conserver une surprise intacte retourne vaquer à leurs occupations, puisque l'éditeur japonais vient de tirer une nouvelle salve de visuels pour l'épisode mobile Dark Road, qui dévoilent quelques têts bien connues des fans de la série, mais aussi de petits nouveaux propres à cet épisode.

Comme vous pouvez le découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous, l'antagoniste Xehanort sera sans surprise de la partie, mais le chauve grisonnant s'affiche ici dans une version aussi chibi que chevelue, puisque Dark Road détaillera les événements qui l'auront poussé à abandonner le Dimoxinil pour embrasser une carrière de grand méchant.

Il sera accompagné d'un jeune Maître Eraqus, dépourvu de moustache, et dont la relation avec le héraut du mal sera très largement explorée. Ah, et ils parleront également d'échecs. Le jeu hein, pas la défaite.

D'abord teasé au début de l'année, le mystérieux Project Xehanort qui avait fait tomber le masque en avril mettra également en scène un quatuor tout ce qu'il y a de plus inédit, et dont les patronymes replacés dans l'ordre vous octroieront (peut-être) le secret de la vie éternelle : Urd, Hermod, Bragi et Vor. Attention : il pourrait également s'agir d'une contrepèterie alambiquée, réalisée par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous.

Malgré son apparente simplicité, Dark Road sera fidèle à la saga dont il se réclame, puisque cet épisode sera disponible à l'intérieur d'un autre jeu, Union χ, comme nous vous l'avions déjà expliqué. Voilà qui fait tout de suite plus Kingdom Hearts, non ? Initialement prévu pour le printemps 2020, Dark Road et Union χ ne possèdent désormais plus de fenêtre de sortie.