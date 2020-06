Captain Tsubasa Rise of New Champions récapitule ses nombreux modes dans un GROS trailer

À une époque où il ne fallait surtout pas brusquer le public, le jeune Tsubasa Ōzora s'appelait "Olivier Atton", et s'il se déplaçait, c'était a priori pour gagner. Plus fort que les ravages du temps, le numéro 10 de la Nankatsu SC n'a pas raccroché les crampons (ni les wagons), bien au contraire.

Le plus footballistique des shōnen fera comme vous le savez son grand retour avec Captain Tsubasa : Rise of New Champions, qui dévoile avec amour ses sportifs venus des quatre coins du globe à travers une nouvelle bande-annonce de plus de sept minutes.

Si le capitaine ailé affrontera les grands de ce monde en prenant les reines de l'équipe japonaise, un second mode scénarisé nous renverra aux premiers tomes du manga de Yōichi Takahashi, alors que le père Roberto découvre encore les talents du jeune prodige, sur fond de "nani ?!", ô combien nombreux.

Annoncé en mars dernier par Bandai Namco, un mode Héros vous permettra de créer votre avatar de toutes pièces, pour ensuite le voir progresser et accumuler les techniques les plus prohibées par la FIFA. L'aventure s'exportera aux États-Unis, où la nouvelle Coupe du Monde vous opposera à bon nombre de grandes nations du ballon rond, plus les États-Unis, donc.

L'Allemagne gagnera-t-elle à la fin, comme le veut l'expression consacrée ? Réponse le 28 août prochain, à la sortie de Captain Tsubasa : Rise of New Champions sur PC, PlayStation 4 et Switch, proposé dans de nombreuses éditions Collector.